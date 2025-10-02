Bomb Attack: കണ്ണൂരില്‍ ബിജെപി നേതാവിന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബേറ്; പിന്നില്‍ സിപിഎം എന്ന് ആരോപണം

കണ്ണൂര്: ചെറുകുന്നില് ബിജെപി നേതാവിന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബേറ്. കല്യാശേരി മണ്ഡലം ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ ബിജുവിന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് ബോംബേറുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല. പുലർച്ചെ 2.30ഓടെയാണ് ഒരു സംഘം ബിജുവിന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബേറ് നടത്തിയത്.
ആക്രമണത്തിൽ വീടിന് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനല് ചില്ലുകള് തകരുകയും ഭിത്തിക്ക് കേടുപാടുകള് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിജുവും അച്ഛനും അമ്മയുമായിരുന്നു സംഭവ സമയം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. പൊലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തി പരിശോധനകള് നടത്തി. ചെറുകുന്നിൽ ഫ്ലക്സ് നശിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎം-ബിജെപി തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നില് സിപിഎം ആണെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം.
