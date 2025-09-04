Bribery Case: മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാറിൽ കൈക്കൂലി പണം; പിടികൂടിയത് വിജിലൻസിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാറിൽ നിന്നും കൈക്കൂലി പണം പിടികൂടി. വിജിലൻസിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് പണം പിടികൂടിയത്. കണ്ണൂർ ആർടി ഓഫീസിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ടായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതായി വിജിലൻസിന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു.
ആർടി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ, റി-രജിസ്ട്രേഷൻ, ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ക്യാൻസലേഷൻ, പെർമിറ്റ് തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വരുന്ന അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും ഏജന്റ് വഴിയാണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതെന്നായിരുന്നു രഹസ്യവിവരം. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ആർടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി കൈക്കൂലി പണം കൈമാറുന്നതായും വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഈ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോഴിക്കോട് സ്പെഷൽ സെല്ലിൽ നിന്നുള്ള വിജിലൻസ് സംഘം ബുധനാഴ്ച ഒരു മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി. രാത്രി 8.30ന് ആരംഭിച്ച മിന്നൽ പരിശോധന രാത്രി 10ന് ആണ് അവസാനിച്ചത്. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞ് കൈക്കൂലി പണം കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ സ്വന്തം കാറിൽ തലശ്ശേരിയിലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കണ്ണൂർ തയ്യിൽ എന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് വിജിലൻസ് സംഘം തടഞ്ഞു നിർത്തി പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു.
പരിശോധനയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാറിൽ നിന്ന് കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 32,200 രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു. തുടർന്ന് ആർടി ഓഫീസിലും വിജിലൻസ് പരിശോധന നടത്തി. പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജിലൻസിന്റെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പരായ 1064 എന്ന നമ്പരിലോ 8592900900 എന്ന നമ്പരിലോ വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പരായ 9447789100 എന്ന നമ്പരിലോ അറിയിക്കണമെന്ന് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ മനോജ് എബ്രഹാം അറിയിച്ചു.
