English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rape Case: പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി സ്കൂളിലെ ശുചിമുറിയിൽ പ്രസവിച്ചതിന് പിന്നാലെ സഹോദരൻ അറസ്റ്റില്‍

ഏഴര മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നതിനാൽ പെൺകുട്ടി മാസം തികയാതെയായിരുന്നു പ്രസവിച്ചത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 1, 2025, 11:04 PM IST
  • പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി ശുചിമുറിയിൽ പ്രസവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സഹോദരൻ അറസ്റ്റില്‍
  • സഹോദരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗര്‍ഭിണിയാക്കിയ കേസിലാണ് സഹോദരൻ അറസ്റ്റിലായത്

Read Also

  1. Kozhikode News: കോഴിക്കോട് ആൺ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope 31 August 2025: ഓ​ഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം; ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope 31 August 2025: ഓ​ഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം; ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Bhagyathara BT 18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? ഭാ​ഗ്യധാര ലോട്ടറി ഫലം പുറത്ത്
5
Bhagyathara Lottery
Bhagyathara BT 18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? ഭാ​ഗ്യധാര ലോട്ടറി ഫലം പുറത്ത്
Kerala Gold Rate 1 September 2025: ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് ഇത്രയും
5
Kerala gold rate
Kerala Gold Rate 1 September 2025: ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് ഇത്രയും
Rape Case: പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി സ്കൂളിലെ ശുചിമുറിയിൽ പ്രസവിച്ചതിന് പിന്നാലെ സഹോദരൻ അറസ്റ്റില്‍

കർണാടക: പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി ശുചിമുറിയിൽ പ്രസവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സഹോദരനായ  16 കാരൻ അറസ്റ്റില്‍.  സഹോദരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗര്‍ഭിണിയാക്കിയ കേസിലാണ് സഹോദരൻ അറസ്റ്റിലായത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: കടയിലേക്ക് പോയ 11 കാരിയെ കയറിപ്പിടിച്ച് ന​ഗ്നതാ പ്രദർശനം; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

കേസെടുത്തത് പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ്. സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത് യദഗിരിയിലെ സർക്കാർ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരി സ്കൂൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പ്രസവിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ്. തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. 

Also Read: സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസം ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയായിരിക്കും? അറിയാം...

മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്കു പോകുമ്പോൾ സഹോദരൻ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇക്കാര്യം പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന് സഹോദരൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പെൺകുട്ടി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഏഴര മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നതിനാൽ പെൺകുട്ടി മാസം തികയാതെയായിരുന്നു പ്രസവിച്ചത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsMinor girlArrestbirthBrother Arrest

Trending News