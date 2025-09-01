കർണാടക: പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി ശുചിമുറിയിൽ പ്രസവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സഹോദരനായ 16 കാരൻ അറസ്റ്റില്. സഹോദരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗര്ഭിണിയാക്കിയ കേസിലാണ് സഹോദരൻ അറസ്റ്റിലായത്.
Also Read: കടയിലേക്ക് പോയ 11 കാരിയെ കയറിപ്പിടിച്ച് നഗ്നതാ പ്രദർശനം; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
കേസെടുത്തത് പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ്. സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത് യദഗിരിയിലെ സർക്കാർ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരി സ്കൂൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പ്രസവിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ്. തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.
Also Read: സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസം ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയായിരിക്കും? അറിയാം...
മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്കു പോകുമ്പോൾ സഹോദരൻ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇക്കാര്യം പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന് സഹോദരൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പെൺകുട്ടി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഏഴര മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നതിനാൽ പെൺകുട്ടി മാസം തികയാതെയായിരുന്നു പ്രസവിച്ചത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.