Idukki Cme News: മദ്യലഹരിയിൽ ജ്യേഷ്ഠനെ കുത്തിക്കൊന്ന അനുജൻ പിടിയിൽ; സംഭവം തൊടുപുഴയിൽ

പെരിങ്ങാശേരി വെണ്ണിയറി ഈന്തുങ്കല്‍ സ്വദേശി രാജുവിനയൻ അനുജൻ കുത്തിക്കൊന്നത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 21, 2026, 06:46 AM IST
  • മദ്യലഹരിയിൽ ജ്യേഷ്ഠനെ കുത്തിക്കൊന്ന് അനുജൻ
  • മരിച്ചത് ഇടുക്കി പെരിങ്ങാശേരി സദേശി രാജുവാണ്

Read Also

  1. Wayanad Drug Bust: വയനാട് ലഹരി വേട്ട; 40 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: അക്ഷയ തൃതീയയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: അക്ഷയ തൃതീയയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
Kerala BT-50 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-50 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
PM Modi Astro Predictions: നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജാതകത്തിൽ രാജയോ​ഗം! കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇനിയും പോരാടും; ജന്മരാശി വച്ച് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...
5
PM Narendra Modi
PM Modi Astro Predictions: നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജാതകത്തിൽ രാജയോ​ഗം! കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇനിയും പോരാടും; ജന്മരാശി വച്ച് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...
തൊടുപുഴ: മദ്യലഹരിയിൽ ജ്യേഷ്ഠനെ കുത്തിക്കൊന്ന് അനുജൻ.  മരിച്ചത് ഇടുക്കി പെരിങ്ങാശേരി സദേശി രാജുവാണ്. ഇയാൾക്ക് 53 വയസായിരുന്നു.

Also Read; പതിനഞ്ചുകാരിയെ മാസങ്ങളോളം ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കി; അമ്മയുടെ സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റിൽ

സംഭവത്തിൽ അനുജൻ ബിജുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ്. ആദ്യപിച്ചെത്തിയ ബിജു ജ്യേഷ്ഠനായ രാജുവിനെ  കുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് രാജുവിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും വഴിമധ്യേ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

Also Read: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മകരം രാശിക്കാർ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക

പ്രതി ബിജു മനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ആളാണെന്നും അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ വെണ്ണിയാനിയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ബിജു വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും നാട്ടുകാർ ഇവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നെത്തിയ പോലീസാണ് ഇയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി പിടിച്ചു വാങ്ങിയത്.  ശേഷം ഇയാളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു വിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  ശേഷം വൈകുന്നേരം ടൗണിലേക്ക് വന്ന രാജുവിനെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞുവെച്ച ശേഷമാണ് ബിജു കത്തികൊണ്ട് കുത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

