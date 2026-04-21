Idukki Cme News: മദ്യലഹരിയിൽ ജ്യേഷ്ഠനെ കുത്തിക്കൊന്ന അനുജൻ പിടിയിൽ; സംഭവം തൊടുപുഴയിൽ

തൊടുപുഴ: മദ്യലഹരിയിൽ ജ്യേഷ്ഠനെ കുത്തിക്കൊന്ന് അനുജൻ. മരിച്ചത് ഇടുക്കി പെരിങ്ങാശേരി സദേശി രാജുവാണ്. ഇയാൾക്ക് 53 വയസായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ അനുജൻ ബിജുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ്. ആദ്യപിച്ചെത്തിയ ബിജു ജ്യേഷ്ഠനായ രാജുവിനെ കുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് രാജുവിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും വഴിമധ്യേ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രതി ബിജു മനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ആളാണെന്നും അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ വെണ്ണിയാനിയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ബിജു വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും നാട്ടുകാർ ഇവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നെത്തിയ പോലീസാണ് ഇയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി പിടിച്ചു വാങ്ങിയത്. ശേഷം ഇയാളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു വിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശേഷം വൈകുന്നേരം ടൗണിലേക്ക് വന്ന രാജുവിനെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞുവെച്ച ശേഷമാണ് ബിജു കത്തികൊണ്ട് കുത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
