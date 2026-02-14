English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Brutal Murder: ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിലെ പരിചയം, കാമുകനെ തേടി ഭോപ്പാലിലേക്ക്; കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്ന് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ തള്ളി കാമുകനും കുടുംബവും

Brutal Murder: ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിലെ പരിചയം, കാമുകനെ തേടി ഭോപ്പാലിലേക്ക്; കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്ന് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ തള്ളി കാമുകനും കുടുംബവും

Madhya Pradesh News: കുടുംബാം​ഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സമീർ സിയയെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം മറവുചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 14, 2026, 03:22 PM IST
  • ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിലൂടെയാണ് സിയയും സമീറും പരിചയപ്പെട്ടത്
  • മൂന്ന് മാസം മുൻപാണ് സിയ ഭോപ്പാലിൽ എത്തിയത്

Brutal Murder: ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിലെ പരിചയം, കാമുകനെ തേടി ഭോപ്പാലിലേക്ക്; കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്ന് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ തള്ളി കാമുകനും കുടുംബവും

ഭോപ്പാൽ: യുവതിയുടെ ജീർണിച്ച മൃതദേഹം സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ കണ്ടെത്തി. ഭോപ്പാലിലെ നിഷാത്പുരയിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പുരയിടത്തിലെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലാണ് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയായ അഷ്റഫി (സിയ-33) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കാമുകനായ സമീർ സിയയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

പിന്നീട് ഇയാൾ കുടുംബാം​ഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മൃതദേഹം ഇരുമ്പ് പെട്ടിയിലാക്കി വീടിന് സമീപത്തുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ തള്ളി. ഒരു വർഷം മുൻപാണ് സമീറും സിയയും ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിൽ പരിചയപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് പ്രണയത്തിലായി. സമീറിനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ മൂന്ന് മാസം മുൻപാണ് സിയ വീട് വിട്ട് ഭോപ്പാലിലേക്ക് പോയത്.

സമീർ വിവാഹിതനും രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സമീറിന്റെ വീട്ടിൽ സിയ താമസം ആരംഭിച്ചതോടെ സമീറിന്റെ ഭാര്യയും സിയയും തമ്മിൽ നിരന്തരം തർക്കങ്ങൾ പതിവായി. സമീർ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകണമെന്നും സിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. വഴക്ക് രൂക്ഷമായതോടെ സമീറിന്റെ ഭാര്യ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു.

ഇതിനിടെ ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് സമീറും സിയയും തമ്മിൽ വഴക്ക് രൂക്ഷമായി. സിയയെ സമീർ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് സഹോദരന്റെയും സഹോദരിയുടെയും മാതാവിന്റെയും സഹായത്തോടെ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചു. ഇരുമ്പ് പെട്ടിയിലാക്കി മൃതദേഹം ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു.

ടാങ്കിൽ നിന്ന് ദുർ​ഗന്ധം വമിക്കുന്നത് സമീപത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചതോടെയാണ് വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. ഇരുമ്പ് പെട്ടി ടാങ്കിനുള്ളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് എത്തി പെട്ടി തുറന്നതോടെയാണ് ജീർണിച്ച നിലയിൽ സിയയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

ശരീരത്തിലെ ടാറ്റൂ വഴിയാണ് സിയയുടെ മൃതദേഹമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പ്രതി സമീർ ഒളിവിൽ പോയി. തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനും മൃതദേഹം മറവുചെയ്യാനും സഹായിച്ചതിന് സമീറിന്റെ അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും സഹോദരനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സമീറിന്റെ ഭാര്യയെയും പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. മുൻപ് സിയ മൂന്ന് വിവാഹങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നതായും പോലീസ് പറയുന്നു.

brutal murderMurder Case

