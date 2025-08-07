English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Crime News: യുവതിയുടെ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ചോടി; ബസ് കണ്ടക്ടർ അറസ്റ്റിൽ

Crime News:  കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ സജീറാണ് (30) അറസ്റ്റിലായത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 7, 2025, 09:58 PM IST
  • സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അശ്ലീല ഫോട്ടോകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് യുവതിയുടെ ഫോൺ സജീർ തട്ടിപ്പറിച്ചത്.
  • ആലക്കോട് സ്വദേശിനിയായ യുവതിയുടെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്.

Trending Photos

Navapanchama Rajayoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
7
Mangal Gochar
Navapanchama Rajayoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Pomegranate Facepack: തിളക്കമുള്ള ചര്‍മ്മം വേണോ? മാതളനാരങ്ങ ഫേസ് പാക്ക് പരീക്ഷിക്കാം
5
Pomegranate Face pack
Pomegranate Facepack: തിളക്കമുള്ള ചര്‍മ്മം വേണോ? മാതളനാരങ്ങ ഫേസ് പാക്ക് പരീക്ഷിക്കാം
Todays Horoscope: കര്‍ക്കിടകം രാശിക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, കന്നി രാശിക്കാർ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കണം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Todays Horoscope: കര്‍ക്കിടകം രാശിക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, കന്നി രാശിക്കാർ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കണം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സമ്മർദ്ദം ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സമ്മർദ്ദം ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Crime News: യുവതിയുടെ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ചോടി; ബസ് കണ്ടക്ടർ അറസ്റ്റിൽ

യുവതിയുടെ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ചോടിയ ബസ് കണ്ടക്ടർ അറസ്റ്റിൽ. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിലാണ് സംഭവം. കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ സജീറാണ് (30) അറസ്റ്റിലായത്. സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അശ്ലീല ഫോട്ടോകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് യുവതിയുടെ ഫോൺ സജീർ തട്ടിപ്പറിച്ചത്. ആലക്കോട് സ്വദേശിനിയായ യുവതിയുടെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്.

തളിപ്പറമ്പ്–കാപ്പിമല റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസിലെ കണ്ടക്ടറാണ് സജീർ. ബസ് യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് യുവതിയുമായി സജീർ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്. തുടർന്ന് പലപ്പോഴായി ഏഴ് പവൻ സ്വർണവും 80,000 രൂപയും കൈക്കലാക്കി. പിന്നീട് യുവതിയുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെന്നും ഇത് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 5 ലക്ഷം രൂപ കൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ഇന്നലെ തളിപ്പറമ്പിൽ യുവതിയെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ സജീർ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും വാക്കുതർക്കമാകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് യുവതിയുടെ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ച് കടന്നു കളയുകയുമായിരുന്നു. കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലെ താമസ സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് സജീറിനെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇയാളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Crime newsarrestedKannur

Trending News