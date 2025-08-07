Crime News: യുവതിയുടെ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ചോടി; ബസ് കണ്ടക്ടർ അറസ്റ്റിൽ

യുവതിയുടെ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ചോടിയ ബസ് കണ്ടക്ടർ അറസ്റ്റിൽ. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിലാണ് സംഭവം. കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ സജീറാണ് (30) അറസ്റ്റിലായത്. സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അശ്ലീല ഫോട്ടോകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് യുവതിയുടെ ഫോൺ സജീർ തട്ടിപ്പറിച്ചത്. ആലക്കോട് സ്വദേശിനിയായ യുവതിയുടെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്.
തളിപ്പറമ്പ്–കാപ്പിമല റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസിലെ കണ്ടക്ടറാണ് സജീർ. ബസ് യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് യുവതിയുമായി സജീർ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്. തുടർന്ന് പലപ്പോഴായി ഏഴ് പവൻ സ്വർണവും 80,000 രൂപയും കൈക്കലാക്കി. പിന്നീട് യുവതിയുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെന്നും ഇത് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 5 ലക്ഷം രൂപ കൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഇന്നലെ തളിപ്പറമ്പിൽ യുവതിയെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ സജീർ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും വാക്കുതർക്കമാകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് യുവതിയുടെ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ച് കടന്നു കളയുകയുമായിരുന്നു. കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലെ താമസ സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് സജീറിനെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇയാളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
