Marijuana Seized: സീറ്റിനടിയിൽ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ച ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

കുന്ദമംഗലം: കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ. കൊടുവള്ളി സ്വദേശിയായ ഷവിൻലാലിനെയാണ് കുന്ദമംഗലം പോലീസ് സീറ്റിനടിയിൽ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പിടികൂടിയത്. സംഭവം നടന്നത് ബുധനാഴ്ചയാണ്.
ചൈത്രംബസിലെ ഡ്രൈവർ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് സംശയമുള്ളതായി ഒരു സ്ത്രീ കുന്ദമംഗലം പോലീസിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പരിശോധനയിലാണ് മുക്കം റോഡിൽ വച്ച് സീറ്റിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ രണ്ടു ഗ്രാം കഞ്ചാവ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. പോലീസ് ബസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ഡ്രൈവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുന്ദമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്.
അമ്മയെ കത്തികൊണ്ട് കഴുത്തില് കുത്തി പതിനേഴുകാരി. അച്ഛന്റെ മൊവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടിക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു. മകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സ്ത്രീയെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കൂടിയായ ഷാനിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
മകളെ സഖി ഷെല്ട്ടര് ഹോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തറയില് നായയുടെ മൂത്രം കിടന്നത് കഴുകി കളയാൻ പറഞ്ഞതാണ് വാക്കുതർക്കത്തിന് കാരണമായത്. തർക്കത്തിന് പിന്നാലെ മകൾ അമ്മയെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
