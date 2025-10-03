English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Marijuana Seized: സീറ്റിനടിയിൽ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ച ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

ചൈത്രംബസിലെ ഡ്രൈവർ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് സംശയമുള്ളതായി ഒരു സ്ത്രീ കുന്ദമംഗലം പോലീസിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 3, 2025, 09:06 AM IST
  • കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ
  • കൊടുവള്ളി സ്വദേശിയായ ഷവിൻലാലിനെയാണ് കുന്ദമംഗലം പോലീസ് സീറ്റിനടിയിൽ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പിടികൂടിയത്

Marijuana Seized: സീറ്റിനടിയിൽ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ച ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

കുന്ദമംഗലം: കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ.  കൊടുവള്ളി സ്വദേശിയായ ഷവിൻലാലിനെയാണ് കുന്ദമംഗലം പോലീസ് സീറ്റിനടിയിൽ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പിടികൂടിയത്. സംഭവം നടന്നത് ബുധനാഴ്ചയാണ്.

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് ശമനം; ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത!

ചൈത്രംബസിലെ ഡ്രൈവർ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് സംശയമുള്ളതായി ഒരു സ്ത്രീ കുന്ദമംഗലം പോലീസിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പരിശോധനയിലാണ് മുക്കം റോഡിൽ വച്ച് സീറ്റിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ രണ്ടു ഗ്രാം കഞ്ചാവ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. പോലീസ് ബസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ഡ്രൈവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുന്ദമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. 

തറകഴുകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ തര്‍ക്കമായി; പിന്നാലെ അമ്മയെ കുത്തി മകള്‍, വധശ്രമത്തിന് കേസ്

അമ്മയെ കത്തികൊണ്ട് കഴുത്തില്‍ കുത്തി പതിനേഴുകാരി. അച്ഛന്റെ മൊവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടിക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു. മകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സ്ത്രീയെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. മഹിളാ കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവ് കൂടിയായ ഷാനിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും; കന്നി രാശിക്കാരുടെ ആരോഗ്യം മോശമാകും

മകളെ സഖി ഷെല്‍ട്ടര്‍ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തറയില്‍ നായയുടെ മൂത്രം കിടന്നത് കഴുകി കളയാൻ പറഞ്ഞതാണ് വാക്കുതർക്കത്തിന് കാരണമായത്. തർക്കത്തിന് പിന്നാലെ മകൾ അമ്മയെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsGanja seizedArrestBus Driver ArrestedKundamangalam

