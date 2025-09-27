Assam News: അസമിൽ സഹപ്രവർത്തകയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

അസം: സഹപ്രവർത്തകയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. അസമിലെ കാച്ചാര് ജില്ലാ കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരനാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന വനിതാ ജീവനക്കാരിക്ക് പ്രതിയായ സൗമിത്ര നാഥ് സെപ്റ്റംബര് 24ന് വാഹനത്തില് ലിഫ്റ്റ് നല്കിയിരുന്നു.
യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള് ജീവനക്കാരന് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള അനുവാദം ചോദിച്ചെങ്കിലും യുവതി സമ്മതിച്ചില്ല. തുടർന്ന് പ്രതി ബലമായി വീടിനകത്ത് കടന്ന് യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംഭവത്തിൽ യുവതി സില്ച്ചാര് സദര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് പരാതി നല്കുകയും തുടർന്ന് സൗമിത്ര നാഥിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ ജുഡീഷ്യല് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇരയുടെയും പ്രതിയുടെയും മൊഴികള് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതല് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും കാച്ചര് സീനിയര് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് നുമല് മഹത്ത പറഞ്ഞു.
