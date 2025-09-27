English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Assam News: അസമിൽ സഹപ്രവർത്തകയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

യുവതിയുടെ പരാതി പ്രകാരം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന വനിതാ ജീവനക്കാരിക്ക് പ്രതിയായ സൗമിത്ര നാഥ് ലിഫ്റ്റ് നല്‍ക്കുകയായിരുന്നു.    

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 27, 2025, 10:16 PM IST
  • സഹപ്രവർത്തകയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
  • അസമിലെ കാച്ചാര്‍ ജില്ലാ കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരനാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

അസം: സഹപ്രവർത്തകയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ.  അസമിലെ കാച്ചാര്‍ ജില്ലാ കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരനാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന വനിതാ ജീവനക്കാരിക്ക് പ്രതിയായ സൗമിത്ര നാഥ് സെപ്റ്റംബര്‍ 24ന് വാഹനത്തില്‍ ലിഫ്റ്റ് നല്‍കിയിരുന്നു.

Also Read: ഡോക്ടറുടെ സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച കാറിൽ കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമം; ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കാലടിയിൽ അറസ്റ്റിൽ

യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ ജീവനക്കാരന്‍ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള അനുവാദം ചോദിച്ചെങ്കിലും യുവതി സമ്മതിച്ചില്ല. തുടർന്ന് പ്രതി ബലമായി വീടിനകത്ത് കടന്ന് യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

Also Read: ഈ പാമ്പ് അപകടകാരി മാത്രമല്ല ഭയാനകവും; ആക്രമിക്കുന്ന രീതി കണ്ടാൽ ഞെട്ടും! വീഡിയോ കാണാം...

സംഭവത്തിൽ യുവതി സില്‍ച്ചാര്‍ സദര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കുകയും തുടർന്ന് സൗമിത്ര നാഥിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇരയുടെയും പ്രതിയുടെയും മൊഴികള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും കാച്ചര്‍ സീനിയര്‍ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് നുമല്‍ മഹത്ത പറഞ്ഞു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

AssamCachar District CommissionerOffice StaffRape caseWoman Colleague

