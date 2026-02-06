Cannabis Seized: കോഴിക്കോട് വീണ്ടും കഞ്ചാവ് വേട്ട; ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് കാറിൽ കൊണ്ടു വന്ന 41.5 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

കോഴിക്കോട്: നഗരത്തിൽ വീണ്ടും കഞ്ചാവ് വേട്ട. ഇത്തവണ കണ്ടെത്തിയത് 41.5 കിലോ കഞ്ചാവ്. ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് കാറിൽ കൊണ്ടു വന്ന കഞ്ചാവുമായാണ് ഓമശ്ശേരി സ്വദേശി പിടിയിലായത്. ഓമശ്ശേരി പുത്തൂർ സ്വദേശി പുറായിൽ വീട്ടിൽ ജംഷീറിനെ (32) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. കോഴിക്കോട് സിറ്റി നർകോട്ടിക് സെൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ കെഎ ബോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡാൻസാഫ് സംഘവും ചേവായൂർ പോലീസും ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലഹരി മാഫിയ സംഘത്തിലെ മുഖ്യകണ്ണിയാണ് പിടിയിലായ ജംഷീറെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ജംഷീറിന്റെ സുഹൃത്തും ഷൊർണ്ണൂർ സ്വദേശിയുമായ ഫിറോസിന്റെ കാറുമായി പ്രതി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഒഡീഷയിൽ എത്തിയത്. അവിടെ നിന്നും രണ്ട് കിലോ വീതം 20 കഞ്ചാവ് പാക്കറ്റുകൾ കാറിന്റെ ഡിക്കിയിലും പിൻസീറ്റിലുമായി നിറച്ചായിരുന്നു യാത്ര. യാത്രയ്ക്കിടെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.
എട്ടു വർഷത്തോളം വിദേശത്തായിരുന്ന പ്രതി നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയിൽ ഡ്രൈവറായിയിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് ഇയാൾ ലഹരിമരുന്ന് വിൽപന ആരംഭിച്ചത്. ആന്ധ്ര, ഒഡീഷ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് വാങ്ങി കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഏജന്റുമാർക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രതി പകൽ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വാഹനം ഓടിച്ചത്. യാത്രയ്ക്കിടെ ഫോണിലൂടെ ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്തി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കഞ്ചാവ് വിതരണം ചെയ്യും.
