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Helen Of Sparta Case: മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചു; ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ടയ്ക്കെതിരെ കേസ്

മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിനാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറായ ധന്യയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 02, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:32 PM IST
Helen Of Sparta Case: മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചു; ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ടയ്ക്കെതിരെ കേസ്
Image Credit: helen of sparta | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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