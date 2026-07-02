/Helen Of Sparta Case: മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചു; ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ടയ്ക്കെതിരെ കേസ്

കാസർകോട്: മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ടയ്ക്കെതിരെ കേസ്. ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാസർകോട് പെരുമ്പള രാഗം നിവാസിൽ എസ്.ആർ. ധന്യയ്ക്കെതിരെയാണ് (28) കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ടയ്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത്.
അണങ്കൂരിൽ ദേശീയ പാതയിൽ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ദേശീയപാതയിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ നിർത്തിയിട്ട കാർ പോലീസ് പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ധന്യ കാർ ഓടിച്ച് പോകുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് മംഗൽപാടി ബന്തിയോട് ഭഗവതി നഗറിൽ വച്ച് കാർ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ധന്യ മദ്യലഹരിയിലാണെന്ന് മനസിലാകുന്നത്.
തുടർന്ന് പോലീസ് വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. മദ്യപിച്ച് അശ്രദ്ധമായി മനുഷ്യ ജീവന് അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചതിന് ധന്യക്ക് പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകി.
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