  • Malayalam News
  • Crime
  • Karnataka DGP Video Controversy: ഓഫീസിൽ സ്ത്രീകളുമായി അടുത്തിടപഴകൽ ; കർണാടക ഡിജിപി രാമചന്ദ്ര റാവുവിന് സസ്‌പെൻഷൻ

Karnataka DGP Video Controversy: ഓഫീസിൽ സ്ത്രീകളുമായി അടുത്തിടപഴകൽ ; കർണാടക ഡിജിപി രാമചന്ദ്ര റാവുവിന് സസ്‌പെൻഷൻ

Who is Ramachandra Rao?: നടി രന്യ റാവുവിന്റെ പിതാവ് കൂടിയായ രാമചന്ദ്ര റാവു ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ചു. വീഡിയോ വ്യാജമാണെന്നും AI സൃഷ്ടി ആണെന്നുമാണ് പറയുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 20, 2026, 10:34 AM IST
  • ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാമചന്ദ്ര റാവുവിനെ കർണാടക സർക്കാർ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു
  • ഓഫീസിനുള്ളിൽ സ്ത്രീകളുമായി അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു നടപടി

Karnataka DGP Video Controversy: ഓഫീസിൽ സ്ത്രീകളുമായി അടുത്തിടപഴകൽ ; കർണാടക ഡിജിപി രാമചന്ദ്ര റാവുവിന് സസ്‌പെൻഷൻ

ബെംഗളൂരു: ഓഫീസിനുള്ളിൽ സ്ത്രീകളുമായി അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാമചന്ദ്ര റാവുവിനെ കർണാടകം സർക്കാർ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. നടപടി ഇന്നാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.  

Also ReadL ഒളിക്യാമറ കുരുക്കിൽ ഡിജിപി; അശ്ലീല വീഡിയോ പുറത്ത്, ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി

സംഭവത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം. സംഭവം പുറത്തുവന്നതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു.  ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി അതീവ പ്രകോപിതനായെന്നും പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇത്തരമൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നടന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി രന്യ റാവുവിന്റെ അച്ഛനാണ് രാമചന്ദ്ര റാവു. ഔദ്യോഗിക യൂണിഫോം ധരിച്ച് ജോലി സമയത്ത് തന്റെ ചേംബറിലെത്തിയ പല സ്ത്രീകളെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.  ഈ വീഡിയോ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ രഹസ്യമായി പകർത്തിയതാണെന്നാണ് സൂചന. പല സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചെത്തിയ സ്ത്രീകളുമായി റാവു അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.

Also Read: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!

എന്നാൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ രാമചന്ദ്ര റാവു നിഷേധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വീഡിയോ വ്യാജമാണെന്നും താൻ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണെന്നും  അദ്ദേഹം വാദിച്ചിരുന്നു. 

ആരാണീ രാമചന്ദ്ര റാവു? (Who is Ramachandra Rao?)

നടിയും മകളുമായ രന്യ റാവുവിന്റെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് കാരണം വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്ന രാമചന്ദ്ര റാവു 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ ഡിജിപി സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുകയും 2023 ഒക്ടോബറിൽ അധികാരമേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സതേൺ റേഞ്ചിലെ ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (IGP) ആയും റാവു സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ 2014 ൽ നടന്ന ഒരു വിവാദ പണം പിടിച്ചെടുക്കലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Karnataka DGPKarnataka DGP R Ramachandra RaoRamachandra Rao Sspendedകർണാടക ഡിജിപി വിവാദംആർ. രാമചന്ദ്ര റാവു ഐപിഎസ്

