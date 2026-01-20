ബെംഗളൂരു: ഓഫീസിനുള്ളിൽ സ്ത്രീകളുമായി അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാമചന്ദ്ര റാവുവിനെ കർണാടകം സർക്കാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. നടപടി ഇന്നാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
Also ReadL ഒളിക്യാമറ കുരുക്കിൽ ഡിജിപി; അശ്ലീല വീഡിയോ പുറത്ത്, ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി
സംഭവത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം. സംഭവം പുറത്തുവന്നതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി അതീവ പ്രകോപിതനായെന്നും പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇത്തരമൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നടന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി രന്യ റാവുവിന്റെ അച്ഛനാണ് രാമചന്ദ്ര റാവു. ഔദ്യോഗിക യൂണിഫോം ധരിച്ച് ജോലി സമയത്ത് തന്റെ ചേംബറിലെത്തിയ പല സ്ത്രീകളെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ രഹസ്യമായി പകർത്തിയതാണെന്നാണ് സൂചന. പല സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചെത്തിയ സ്ത്രീകളുമായി റാവു അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.
Also Read: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!
എന്നാൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ രാമചന്ദ്ര റാവു നിഷേധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വീഡിയോ വ്യാജമാണെന്നും താൻ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചിരുന്നു.
ആരാണീ രാമചന്ദ്ര റാവു? (Who is Ramachandra Rao?)
നടിയും മകളുമായ രന്യ റാവുവിന്റെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് കാരണം വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്ന രാമചന്ദ്ര റാവു 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ ഡിജിപി സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുകയും 2023 ഒക്ടോബറിൽ അധികാരമേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സതേൺ റേഞ്ചിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (IGP) ആയും റാവു സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ 2014 ൽ നടന്ന ഒരു വിവാദ പണം പിടിച്ചെടുക്കലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.