Rape Case: ഓടുന്ന കാറിൽ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; ഐടി കമ്പനി സിഇഒയും ജീവനക്കാരിയും ഭർത്താവും അറസ്റ്റിൽ

Rape Case Udaipur: ഐടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ സിഇഒ ജിതേഷ് പ്രകാശ് സിസോദിയ, ഇതേ കമ്പനിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ, ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ഗൗരവ് സിരോഹി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 27, 2025, 06:01 PM IST
  • വീട്ടിലെത്തിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി പ്രതികൾ യുവതിയെ കാറിൽ കയറ്റുകയായിരുന്നു
  • യാത്രയ്ക്കിടെ സിഗരറ്റിന് സമാനമായ ലഹരിവസ്തു നൽകി യുവതിയെ ഇവർ അബോധാവസ്ഥയിലാക്കി

രാജസ്ഥാൻ: രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പുരിൽ ഓടുന്ന കാറിൽ യുവതി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു പ്രമുഖ ഐടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ സിഇഒ ജിതേഷ് പ്രകാശ് സിസോദിയ, ഇതേ കമ്പനിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ, ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ഗൗരവ് സിരോഹി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ നാല് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ഡിസംബർ 20-ന് രാത്രി പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് ശേഷം മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത യുവതി മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു.

വീട്ടിലെത്തിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി പ്രതികൾ യുവതിയെ കാറിൽ കയറ്റുകയായിരുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടെ സിഗരറ്റിന് സമാനമായ ലഹരിവസ്തു നൽകി യുവതിയെ ഇവർ അബോധാവസ്ഥയിലാക്കി. തുടർന്നായിരുന്നു ക്രൂരമായ പീഡനം.

പിറ്റേദിവസം ബോധം വീണ്ടെടുത്തപ്പോഴാണ് താൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വിവരം യുവതി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ‌പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്നും സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദയ്പുർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

