Rape Case: ഓടുന്ന കാറിൽ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; ഐടി കമ്പനി സിഇഒയും ജീവനക്കാരിയും ഭർത്താവും അറസ്റ്റിൽ

രാജസ്ഥാൻ: രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പുരിൽ ഓടുന്ന കാറിൽ യുവതി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു പ്രമുഖ ഐടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ സിഇഒ ജിതേഷ് പ്രകാശ് സിസോദിയ, ഇതേ കമ്പനിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ, ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ഗൗരവ് സിരോഹി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ നാല് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ഡിസംബർ 20-ന് രാത്രി പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് ശേഷം മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത യുവതി മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു.
വീട്ടിലെത്തിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി പ്രതികൾ യുവതിയെ കാറിൽ കയറ്റുകയായിരുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടെ സിഗരറ്റിന് സമാനമായ ലഹരിവസ്തു നൽകി യുവതിയെ ഇവർ അബോധാവസ്ഥയിലാക്കി. തുടർന്നായിരുന്നു ക്രൂരമായ പീഡനം.
പിറ്റേദിവസം ബോധം വീണ്ടെടുത്തപ്പോഴാണ് താൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വിവരം യുവതി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്നും സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദയ്പുർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.