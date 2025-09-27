English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chacka Girl Rape Case: ചാക്കയിൽ രണ്ട് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി ഹസൻകുട്ടി കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി; ശിക്ഷാവിധി വെള്ളിയാഴ്ച

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പൊലീസിനെ പ്രതിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 27, 2025, 02:36 PM IST
  • 2024 ഫെബ്രുവരി 19ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം.
  • ചാക്ക റെയിൽവേ പാളത്തിന് സമീപത്തെ പുറംമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ നാടോടി സംഘത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയെയാണ് പ്രതി തട്ടികൊണ്ടുപോയത്.

Chacka Girl Rape Case: ചാക്കയിൽ രണ്ട് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി ഹസൻകുട്ടി കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി; ശിക്ഷാവിധി വെള്ളിയാഴ്ച

തിരുവനന്തപുരം: ചാക്കയിൽ രണ്ട് വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി ഹസൻകുട്ടി കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തി കോടതി. തിരുവനന്തപുരം പോക്സോ കോടതിയാണ് വിധി പറഞ്ഞത്. കൊല്ലം സ്വദേശിയായ പ്രതി ഹസൻകുട്ടിയുടെ ശിക്ഷാവിധി ഒക്ടോബർ 3 വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസ്താവിക്കും. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ മകളെയാണ് ഇയാൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചത്. മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം റോഡരികിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ കുട്ടിയെ തട്ടികൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപത്തെ പൊന്തകാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

2024 ഫെബ്രുവരി 19ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. ചാക്ക റെയിൽവേ പാളത്തിന് സമീപത്തെ പുറംമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ നാടോടി സംഘത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയെയാണ് പ്രതി തട്ടികൊണ്ടുപോയത്. കാണാതായ ദിവസം രാത്രിയിൽ തന്നെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കുട്ടിയെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപത്തെ പൊന്തകാട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതിനാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി. 

Also Read: Death News: കൂട്ട ആത്മഹത്യാ ശ്രമം; ആറു വയസ്സുകാരിക്ക് പിന്നാലെ മാതാവും മരിച്ചു, മകൻ അപകടനില തരണം ചെയ്തു

തുടർന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. സംഭവ ശേഷം പ്രതി നേരെ ആലുവയിൽ തട്ടുകടയിൽ പോയി ജോലിക്ക് നിന്നു. അവിടെ നിന്നും പളനിയിൽ പോയി മൊട്ടയടിച്ചു. പിന്നീട് കൊല്ലത്ത് തിരികെയെത്തി മദ്യം വാങ്ങാനെത്തിയപ്പോഴാണ് പിടിയിലാകുന്നത്. 

കുട്ടിയുടെ വൈദ്യപരിശോധനാഫലത്തിൽ പീഡനം സ്ഥിരീകരിച്ചതും പ്രതിയുടെ വസ്ത്രത്തിൽനിന്ന് കുട്ടിയുടെ തലമുടി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താനായതും കേസിൽ പ്രൊസിക്യൂഷന് വഴിത്തിരിവായി. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ പീഡനം നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളും പ്രതിയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സാമ്പിളുകളും ഒന്നാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

41 സാക്ഷികളെയാണ് കേസിൽ വിസ്തരിച്ചത്. 62 രേഖകളും 11 തൊണ്ടിമുതലുകളും ഹാജരാക്കി. പോക്സോ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിൽ ഹസ്സൻകുട്ടി പ്രതിയാണ്. പേട്ട എസ്എച്ച്ഒയായിരുന്ന കെ.ശ്രീജിത്താണ് കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ഡിസിപിയായ നിധിൻ രാജിൻെറ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണം നടന്നത്. 

