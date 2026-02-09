Chennai Hotel Worker Arrested: മലയാളിയായ യുവനടിയോട് അപമാര്യാദയായി പെരുമാറിയ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ചെന്നൈ: മലയാളിയായ യുവനടിയോട് അപമാര്യാദയായി പെരുമാറിയ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻ ചെന്നൈയിൽ അറസ്റ്റിൽ. ചെന്നൈ നാഗപട്ടണം സ്വദേശി സായിദ് അഫ്രീദിയെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇയാൾ ഹോട്ടലിലെ പാർട്ടി ടൈം ജീവനക്കാരനാണ്. സംഭവം നടന്നത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി ടി നഗറിലെ ഹോട്ടലിലാണ്. യുവനടി ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചെന്നൈയില് എത്തിയത്. ടി നഗറിലെ പ്രമുഖ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു ഇവര് താമസിച്ചിരുന്നത്. വൈകുന്നേരം ഇവരുടെ മുറിയിലെ ഇന്റര്കോം തകരാറിലായി. റിസപ്ഷനില് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഫോണ് ശരിയാക്കാന് എത്തിയ 20 കാരനായ യുവാവ് തന്നെ കടന്നുപിടിക്കാന് ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് യുവതി പരാതിയില് പറയുന്നത്.
ഹോട്ടല് മുറിയില് എത്തിയപ്പോള് കണ്മുന്നില് നില്ക്കുന്നത് നടിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ യുവാവ് സെല്ഫി വേണമെന്ന് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകയും. ആവശ്യം നിരസിച്ചതോടെ ആലിംഗനം ചെയ്യണമെന്നും അതിനായി യുവാവ് ശ്രമിച്ചപ്പോള് യുവനടി ബഹളം വെയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ യുവാവ് മുറിയില് നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടി എന്നാണ് പരാതിയില് പറയുന്നത്.
പാര്ട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെന്നൈയിലെ കോളജ് വിദ്യാര്ഥിയാണ് പ്രതി. ചോദ്യം ചെയ്യലില് യുവാവ് ആരോപണം നിഷേധിചെങ്കിലും യുവനടി രേഖാമൂലം പരാതി നല്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത പോലീസ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.
