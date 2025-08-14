കോട്ടയം: ജെയ്നമ്മ തിരോധാനക്കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ചേർത്തല പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി സെബാസ്റ്റ്യന്റെ വീട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ രക്തക്കറ ജെയ്നമ്മയുടേത് തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫോറൻസിക് ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ജെയ്നമ്മയെ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന സംശയത്തിന് ബലം നൽകുന്ന തെളിവാണിത്. വിവിധ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിലായി സെബാസ്റ്റ്യൻ പണയംവച്ച സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ജെയ്നമ്മയുടേതാണെന്ന് നേരത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.
സെബാസ്റ്റ്യന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വീടിന് പുറകിലെ മുറിയിൽ നിന്ന് രക്തക്കറയും വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തിയത്. ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഡിഎൻഎ പരിശോധന ഫലം വന്നിട്ടില്ല.
ബിന്ദു പദ്മനാഭൻ, ഐഷ, ജെയ്നമ്മ എന്നീ മൂന്ന് സ്ത്രീകളുടെ തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സംശയനിഴലിൽ ഉള്ളത്. മൂന്ന് പേരെയും ഇയാൾ കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കാമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം. നേരത്തെ ബിന്ദു പദ്മനാഭന്റെ സ്വത്ത് മറിച്ചുവിറ്റ കേസിലാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ അറസ്റ്റിലായത്.
