Jainamma Missing Case: ജെയ്‌നമ്മ തിരോധാനക്കേസിൽ നിര്‍ണായക വഴിത്തിരിവ്; സെബാസ്റ്റ്യന്റെ വീട്ടിലെ രക്തക്കറ ജെയ്‌നമ്മയുടേത്

Serial Killer: വിവിധ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിലായി സെബാസ്റ്റ്യൻ പണയംവച്ച സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ജെയ്നമ്മയുടേതാണെന്ന് നേരത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 14, 2025, 12:49 PM IST
  • ജെയ്നമ്മയെ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന സംശയത്തിന് ബലം നൽകുന്ന തെളിവാണിത്
  • ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഡിഎൻഎ പരിശോധന ഫലം വന്നിട്ടില്ല

കോട്ടയം: ജെയ്നമ്മ തിരോധാനക്കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ചേർത്തല പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി സെബാസ്റ്റ്യന്റെ വീട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ രക്തക്കറ ജെയ്നമ്മയുടേത് തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫോറൻസിക് ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ജെയ്നമ്മയെ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന സംശയത്തിന് ബലം നൽകുന്ന തെളിവാണിത്. വിവിധ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിലായി സെബാസ്റ്റ്യൻ പണയംവച്ച സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ജെയ്നമ്മയുടേതാണെന്ന് നേരത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.

സെബാസ്റ്റ്യന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വീടിന് പുറകിലെ മുറിയിൽ നിന്ന് രക്തക്കറയും വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തിയത്. ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഡിഎൻഎ പരിശോധന ഫലം വന്നിട്ടില്ല.

ബിന്ദു പദ്മനാഭൻ, ഐഷ, ജെയ്നമ്മ എന്നീ മൂന്ന് സ്ത്രീകളുടെ തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സംശയനിഴലിൽ ഉള്ളത്. മൂന്ന് പേരെയും ഇയാൾ കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കാമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നി​ഗമനം. നേരത്തെ ബിന്ദു പദ്മനാഭന്റെ സ്വത്ത് മറിച്ചുവിറ്റ കേസിലാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ അറസ്റ്റിലായത്. 

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Jainamma missing caseForensic reportcherthala sebastian caseജെയ്നമ്മസെബാസ്റ്റ്യൻ

