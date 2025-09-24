English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Child Marriage Case: ശൈശവ വിവാഹം, കേസ് ഒതുക്കാൻ 50,000 രൂപ; കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ വനിതാ ഇൻസ്പെക്ടർ പിടിയിൽ

Child Marriage Case Tamil Nadu: പാലക്കോട് വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്പെക്ടറായ വീരമ്മാൾ ആണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിലായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 24, 2025, 10:04 AM IST
  • കരിമം​ഗലം തുമ്പലഹള്ളി സ്വദേശി മങ്കമ്മാളിന്റെ പരാതിയിലാണ് വിജിലൻസ് വീരമ്മാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്
  • മങ്കമ്മാളിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റുന്നതിനിടെ വീരമ്മാളിനെ വിജിലൻസ് സംഘം പിടികൂടുകയായിരുന്നു

Child Marriage Case: ശൈശവ വിവാഹം, കേസ് ഒതുക്കാൻ 50,000 രൂപ; കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ വനിതാ ഇൻസ്പെക്ടർ പിടിയിൽ

ചെന്നൈ: ശൈശവ വിവാഹക്കേസ് ഒതുക്കിതീർക്കുന്നതിനായി കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ വനിതാ ഇൻസ്പെക്ടർ പിടിയിൽ. വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിലായത്. പാലക്കോട് വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്പെക്ടറായ വീരമ്മാൾ ആണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിലായത്.

കരിമം​ഗലം തുമ്പലഹള്ളി സ്വദേശി മങ്കമ്മാളിന്റെ പരാതിയിലാണ് വിജിലൻസ് വീരമ്മാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മങ്കമ്മാളിന്റെ 16കാരിയായ മകൾ മെയ് മാസത്തിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അതേ ​ഗ്രാമത്തിലെ യുവാവുമായി വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു. നാല് മാസം ​ഗർഭിണിയായ പെൺകുട്ടിയെ സമീപത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

തുടർന്ന് സാമൂഹികക്ഷേമ വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി ​ഗർഭിണിയായതിനെ കുറിച്ച് സാമൂഹികക്ഷേമ ഓഫീസർ വീരമ്മാളിനെ അറിയിച്ചു. മങ്കമ്മാൾ നൽകിയ പരാതി പ്രകാരം, വീരമ്മാൾ ഇരു കുടുംബത്തെയും വിളിച്ചുവരുത്തി. ശൈശവ വിവാഹത്തിന് കേസെടുക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ 50,000 രൂപ കൈക്കൂലി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കൈക്കൂലി നൽകാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന മങ്കമ്മാൾ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ഡിഎസ്പി നാ​ഗരാജുവിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. നാ​ഗരാജുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വീരമ്മാളിനെ തെളിവ് സഹിതം പിടികൂടാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്. മങ്കമ്മാളിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റുന്നതിനിടെ വീരമ്മാളിനെ വിജിലൻസ് സംഘം പിടികൂടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വീരമ്മാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Child Marriage CaseTamil Nadu newsകൈക്കൂലിപോലീസ്വിജിലൻസ്

