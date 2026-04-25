Child Marriage: പതിനാറുകാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് 28കാരൻ; സംഭവം കാസർകോട്

Child Marriage: കാസർകോട് തൃക്കരിപ്പൂരിലാണ് ശൈശവ വിവാഹം നടന്നത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 25, 2026, 05:43 PM IST
  • സംഭവത്തിൽ വരൻ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർക്കെതിരെ കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം ചന്തേര പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
  • ഈ മാസം 13 നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.
  • എടച്ചാക്കൈ അഴിക്കാൽ ജുമാമസ്ജിദിലാണ് വിവാഹം നടന്നത്.

കാസർകോട്: പതിനാറുകാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് 28കാരൻ. കാസർകോട് തൃക്കരിപ്പൂരിലാണ് ശൈശവ വിവാഹം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ വരൻ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർക്കെതിരെ കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം ചന്തേര പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഈ മാസം 13 നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. എടച്ചാക്കൈ അഴിക്കാൽ ജുമാമസ്ജിദിലാണ് വിവാഹം നടന്നത്. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 28 വയസുകാരനായ സാബിർ ഷെയ്ക്കാണഅ 16 വയസുകാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്.

ചൈൽഡ് ലൈനിൽ ചിലർ വിവരം നൽകിയതോടെ അന്വേഷണം നടക്കുകയായിരുന്നു. ബാലവിവാഹ നിരോധന ഓഫീസർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ശൈശവ വിവാഹം നടന്നതായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. റിപ്പോർട്ട് ഹൊസ്ദുർഗ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ കോടതി നേരിട്ട് ചന്തേര പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. വരൻ സാബിർ ഷെയ്ക്ക്, പതിനാറുകാരിയുടെ പിതാവ്, എടച്ചാക്കൈ അഴിക്കാൽ ജുമാ മസ്ജിദ് സെക്രട്ടറിയും പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ പികെ താജുദ്ദീൻ, വിവാഹം നടത്തിയ ഉസ്താദ് റഹ്മത്തുള്ള എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്.

സംഭവത്തിൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടെന്നും സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് ഉന്നത പോലീസ് സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകനായ കുളത്തൂർ ജയ്സിംഗ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കല്യാണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഉറപ്പിക്കൽ ചടങ്ങ് മാത്രമാണ് നടന്നതെന്നുമാണ് പെൺകുട്ടിയുടെയും വരന്റെയും ബഡുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വിശദീകരണം. വിവാഹം നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് ദൃശ്യങ്ങളും രേഖകളും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്. സംഭവം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ വരൻ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്ക് മടങ്ങിയതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

