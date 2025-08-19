English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Student Attacked By Teacher: വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ കര്‍ണപടം അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു; ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

Kerala police take case against principal: ഹെഡ്മാസ്റ്റർ എം അശോകനെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 19, 2025, 11:17 AM IST
  • ബേഡകം പോലീസാണ് ഹെഡ്മാസ്റ്റർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്
  • ഇന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി തെളിവെടുക്കും

Student Attacked By Teacher: വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ കര്‍ണപടം അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു; ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

കാസർകോട്: കുണ്ടംകുഴി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ കരണത്ത് അടിച്ച് കർണപടം പൊട്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്റർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം ആണ് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ എം അശോകനെതിരെ കേസെടുത്തത്. ബിഎൻഎസ് 126 (2), 115 (2) എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് ബേഡകം പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

ഇന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി തെളിവെടുക്കും. സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ ഇന്നലെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വി മധുസൂദനൻ ഇന്നലെ കുണ്ടംകുഴി സ്കൂളിലെത്തി അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഹെഡ്മാസ്റ്റർ എം അശോകന്റെയും പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ എം അശോകനെതിരെ റിപ്പോർട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപടിയുണ്ടായേക്കും. ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ സംഭവത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.

