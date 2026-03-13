കോഴിക്കോട്: പെൺകുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആൺകുട്ടിയെ പൂര്ണ നഗ്നനാക്കി ക്രൂരമായി മര്ദ്ദിച്ചതായി പരാതി. ചേളന്നൂര് സ്വദേശിയായ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ് ക്രൂര മർദനമേറ്റത്. അവശനായ കുട്ടിയെ പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തില് കക്കോടി ബദിരൂര് സ്വദേശിയായ പെണ്കുട്ടി അടക്കം അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ എലത്തൂര് പോലീസ് കേസെടുത്തു. മർദനമേറ്റ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കള് നല്കിയ പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തത്.
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. മർദനമേറ്റ ആണ്കുട്ടിയും പ്രതിയായ പെൺകുട്ടിയും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. പെണ്കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ബദിരൂരിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ മലഞ്ചെരുവിലേക്ക് ആൺകുട്ടി എത്തി. ഡ്രൈവിങ് പഠിപ്പിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പെൺകുട്ടി വിദ്യാര്ത്ഥിയെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. എന്നാല് ഈ സ്ഥലത്ത് പെണ്കുട്ടിയോടൊപ്പം മറ്റൊരു സ്കൂളില് നിന്നുള്ള നാല് വിദ്യാര്ത്ഥികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പെണ്കുട്ടിയുടെ മുമ്പില് വച്ച് മറ്റ് ആൺകുട്ടികൾ ചേർന്ന് തന്നെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
ആൺകുട്ടിയെ പൂര്ണ നഗ്നനാക്കുകയും കയറു കൊണ്ട് കൈകള് കൂട്ടിക്കെട്ടി ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിയില് പറയുന്നു. സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളില് മുറിവേല്പ്പിച്ചതായും സിഗരറ്റ് ലൈറ്റര് കൊണ്ട് ശരീരത്തില് പൊള്ളിച്ചതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. കുപ്പിച്ചില്ല് ഉപയോഗിച്ചും ശരീരത്തിൽ മുറിവേല്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇരുമ്പുവടി കൊണ്ട് പല തവണ അടിച്ചതായും പരാതിയില് പറയുന്നു. മർദനമേറ്റ വിവരം വീട്ടുകാരോടോ പുറത്താരോടെങ്കിലുമോ പറഞ്ഞാൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയിലുണ്ട്. മർദനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സംഘം മൊബൈല് ഫോണില് ചിത്രീകരിച്ചതായും സംശയമുണ്ട്. അക്രമി സംഘത്തിലെ രണ്ട് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും സംഭവം വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
