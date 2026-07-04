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13 കാരിയെ സഹപാഠികൾ ചേർന്ന് പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി; 6 പേർക്കെതിരെ കേസ്

അഞ്ചു പേർ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും ആറാമത്തെയാക്കുബ് വീട്ടിൽ വച്ചും പീഡനം ഉണ്ടായെന്നും പെൺകുട്ടി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 04, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:38 PM IST
13 കാരിയെ സഹപാഠികൾ ചേർന്ന് പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി; 6 പേർക്കെതിരെ കേസ്
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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