/13 കാരിയെ സഹപാഠികൾ ചേർന്ന് പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി; 6 പേർക്കെതിരെ കേസ്

പത്തനംതിട്ട: 13 കാരിയെ സഹപാഠികൾ ചേർന്ന് പീഡിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. പീഡന വിവരം വിദ്യാർത്ഥി വെളിപ്പെടുത്തിയത് സ്കൂളിലെ കൗൺസിലിംഗിനിടയിലാണ്.
സ്കൂളിന് സമീപത്തും മറ്റൊരു പൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ വെചും പീഡിപ്പിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ 6 പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഒരാൾ പെൺകുട്ടിയാണ്. തന്നെ അഞ്ചു പേർ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും ആറാമത്തെയാക്കുബ് വീട്ടിൽ വച്ചും പീഡനം ഉണ്ടായെന്നും പെൺകുട്ടി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പെൺകുട്ടി കൗൺസിലിംഗ് അധികൃതരോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ അധികൃതർ പോലീസിനെയും ശിശുക്ഷേമ സമിതിയെയും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രതികളുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തും. പെൺകുട്ടിയെ സിഡബ്യൂസി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
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