Crime News: വിവാഹ വാ​ഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു; യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ

തേഞ്ഞിപ്പലം പൊലീസാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജമാൽ കരിപ്പൂരിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 21, 2025, 11:36 AM IST
  • തേഞ്ഞിപ്പലം പൊലീസാണ് ജമാലിനെതിരെ കേസ് രജസ്റ്റർ ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
  • വിവാഹ വാ​ഗ്ദാനം നൽകി തന്നെ കാക്കഞ്ചേരിയിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി യുവതി പൊലീസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി.

മലപ്പുറം: വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന കേസിൽ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ. കൊണ്ടോട്ടി പള്ളിക്കൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്‍റ് ജമാൽ കരിപ്പൂരാണ് പിടിയിലായത്. തേഞ്ഞിപ്പലം പൊലീസാണ് ജമാലിനെതിരെ കേസ് രജസ്റ്റർ ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിവാഹ വാ​ഗ്ദാനം നൽകി തന്നെ കാക്കഞ്ചേരിയിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി യുവതി പൊലീസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്. ജമാൽ കരിപ്പൂര്‍  പഞ്ചായത്ത് അംഗം കൂടിയാണ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Crime newsMalappuramCongress Leader arrestedക്രൈം ന്യൂസ്മലപ്പുറം

