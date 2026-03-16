  • Online Fraud: ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് പരാതി; കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

Online Fraud: കണ്ണൂർ ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കല്ലിക്കോടൻ രാഗേഷാണ് പിടിയിലായത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 16, 2026, 02:04 PM IST
  • തമിഴ്നാട് പൊലീസാണ് രാഗേഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
  • രാഗേഷ് പ്രസിഡന്റായ ലേബർ ബാങ്ക് വെൽഫെയർ കോ ഓപറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്.
  • ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായാണ് പരാതി.

കണ്ണൂർ: ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് പരാതിയിൽ കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ. കണ്ണൂർ ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കല്ലിക്കോടൻ രാഗേഷാണ് പിടിയിലായത്. തമിഴ്നാട് പൊലീസാണ് രാഗേഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. രാഗേഷ് പ്രസിഡന്റായ ലേബർ ബാങ്ക് വെൽഫെയർ കോ ഓപറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്. ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായാണ് പരാതി. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് പരാതി നൽകിയത്. 

കണ്ണൂർ ടൗൺ പൊലീസിലും സോസൈറ്റിക്കെതിരെ കേസുണ്ട്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരന്റെ അടുത്ത അനുയായിയാണ്‌ അറസ്റ്റിലായ രാഗേഷ്. സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രണ്ട് തവണകളായി 2.22 കോടി രൂപ എത്തിയതാണ് അന്വേഷണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. സൈബർ തട്ടിപ്പ് സംഘമാണ് ഈ തുക അയച്ചതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് സൈബർ ക്രൈം വിഭാഗം നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് രാഗേഷിനെ കണ്ണൂരിലെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

