Kilimanoor Murder Case: ദമ്പതികളെ വാഹനമിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; മുഖ്യപ്രതി വിഷ്ണുവുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി

തിരുവനന്തപുരം: കിളിമാനൂരിൽ ദമ്പതികളുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി വിഷ്ണുവിനെ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. ജനരോഷം മൂലം രണ്ട് തവണ മാറ്റിവെച്ച തെളിവെടുപ്പാണ് കനത്ത സുരക്ഷാ സന്നാഹത്തോടെ ഇന്ന് നടത്തിയത്. ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് വിഷ്ണുവുമായി പൊലീസ് സംഘം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്
എംസി റോഡിൽ കിളിമാനൂർ പാപ്പാലക്ക് സമീപമായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. മൂന്ന് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി കഴിയുന്നതൊടെ വിഷ്ണുവിനെ തിരികെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും. കേസില് വിഷ്ണുവിനെ ഒളിവില് പോകാന് സഹായിച്ച സുഹൃത്ത് ആദർശിനെ നേരത്തെ പിടികൂടിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാസം നാലിനാണ് ദമ്പതികൾ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിനെ അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ ഥാർ ജീപ്പ് ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിലാക്കിയ കിളിമാനൂര് സ്വദേശികളായ രജിത്തും അംബികയും ദിവസങ്ങളോളം ആശുപത്രി വാസത്തിന് ശേഷം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. അപകടത്തിന് ശേഷം നിര്ത്താതെ പോയ വാഹനം നാട്ടുകാര് തടഞ്ഞിടുകയായിരുന്നു. വിഷ്ണുവിനെ പിടികൂടി പൊലീസിൽ ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
അന്നേ ദിവസം കേസ് എടുക്കാതിരുന്ന പൊലീസ് വിഷ്ണുവിനെ പിറ്റേന്ന് ഹാജരാകാന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് ശേഷം ഇയാള് ഒളിവിലും പോയി. മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ പാറശ്ശാലയിൽ നിന്നാണ് പൊലീസ് വിഷ്ണുവിനെ പിടികൂടിയത്.
