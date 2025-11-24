English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Alappuzha News: ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ കൊന്നു കായലിൽ തള്ളി: ഒന്നാംപ്രതിക്ക് തൂക്കുകയർ

Alappuzha News: ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ കൊന്നു കായലിൽ തള്ളി: ഒന്നാംപ്രതിക്ക് തൂക്കുകയർ

Alappuzha News: ആലപ്പുഴ കൈനകരിയിലെ അനിത വധക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിക്കാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 24, 2025, 01:05 PM IST
  • നിലമ്പൂർ സ്വദേശി പ്രബീഷിനാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
  • ആലപ്പുഴ അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി മൂന്ന് ആണ് വിധി പറഞ്ഞത്.
  • കൈനകരിയിൽ ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ കൊന്നു കായലിൽ തള്ളിയെന്ന കേസിലാണ് വിധി

Trending Photos

Nov 23 Love Horoscope: പ്രണയത്തിൽ ഇന്ന് ശുക്രൻ തുണയ്ക്കും! നവംബർ 23 ലെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
Nov 23 Love Horoscope: പ്രണയത്തിൽ ഇന്ന് ശുക്രൻ തുണയ്ക്കും! നവംബർ 23 ലെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
Nov 24 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ രാശിക്കുണ്ടോ ഈ ഭാഗ്യം? നവംബർ 24 പ്രണയ ജാതകം
12
Love Horoscope
Nov 24 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ രാശിക്കുണ്ടോ ഈ ഭാഗ്യം? നവംബർ 24 പ്രണയ ജാതകം
Pooja Bumper BR-106 Lottery Result: 12 കോടി നേടിയ ആ ഭാഗ്യനമ്പർ ഇതാണ്..! പൂജാ ബമ്പർ ഭാഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
5
Pooja Bumper Lottery
Pooja Bumper BR-106 Lottery Result: 12 കോടി നേടിയ ആ ഭാഗ്യനമ്പർ ഇതാണ്..! പൂജാ ബമ്പർ ഭാഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Samrudhi Lottery Result 2025: സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയിലൂടെ ഒരു കോടി രൂപ; ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആർക്കെന്ന് അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Samrudhi Lottery Result 2025: സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയിലൂടെ ഒരു കോടി രൂപ; ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആർക്കെന്ന് അറിയാം
Alappuzha News: ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ കൊന്നു കായലിൽ തള്ളി: ഒന്നാംപ്രതിക്ക് തൂക്കുകയർ

ആലപ്പുഴ: ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ കൊന്നു കായലിൽ തള്ളിയ ഒന്നാംപ്രതിക്ക് തൂക്കുകയർ വിധിച്ച് കോടതി. ആലപ്പുഴ കൈനകരിയിലെ അനിത വധക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിക്കാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. നിലമ്പൂർ സ്വദേശി പ്രബീഷിനാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ആലപ്പുഴ അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി മൂന്ന് ആണ് വിധി പറഞ്ഞത്. കൈനകരിയിൽ ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ കൊന്നു കായലിൽ തള്ളിയെന്ന കേസിലാണ് വിധി. ആലപ്പുഴ പുന്നപ്ര സ്വദേശിനിയായ അനിതയുടെ മൃതദേഹം 2021 ജൂലൈ 10നാണ് പൂക്കൈത ആറിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

കേസിൽ അനിതയുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ സ്വദേശി പ്രബീഷ്, ഇയാളുടെ സുഹൃത്ത് കൈനകരി സ്വദേശി രജനി എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. വിവാഹിതനായ പ്രബീഷ് ഒരേ സമയം വിവാഹിതരായ അനിത, രജനി, എന്നിവരുമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. അനിത ഗർഭണിയായതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു കൊലപാതകം നടത്തിയത്. പാലക്കാട് ആലത്തൂരിലെ ഒരു ഫാമിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന അനിതയെ ജൂലൈ ഒൻപതാം തീയതി ആലപ്പുഴയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയായിരുന്നു കൊലപാതകം. കേസിൽ നാലുവർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വിധി വരുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Alappuzha newsCourtMurder Case

Trending News