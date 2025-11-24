Alappuzha News: ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ കൊന്നു കായലിൽ തള്ളി: ഒന്നാംപ്രതിക്ക് തൂക്കുകയർ

ആലപ്പുഴ: ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ കൊന്നു കായലിൽ തള്ളിയ ഒന്നാംപ്രതിക്ക് തൂക്കുകയർ വിധിച്ച് കോടതി. ആലപ്പുഴ കൈനകരിയിലെ അനിത വധക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിക്കാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. നിലമ്പൂർ സ്വദേശി പ്രബീഷിനാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ആലപ്പുഴ അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി മൂന്ന് ആണ് വിധി പറഞ്ഞത്. കൈനകരിയിൽ ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ കൊന്നു കായലിൽ തള്ളിയെന്ന കേസിലാണ് വിധി. ആലപ്പുഴ പുന്നപ്ര സ്വദേശിനിയായ അനിതയുടെ മൃതദേഹം 2021 ജൂലൈ 10നാണ് പൂക്കൈത ആറിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തുന്നത്.
കേസിൽ അനിതയുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ സ്വദേശി പ്രബീഷ്, ഇയാളുടെ സുഹൃത്ത് കൈനകരി സ്വദേശി രജനി എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. വിവാഹിതനായ പ്രബീഷ് ഒരേ സമയം വിവാഹിതരായ അനിത, രജനി, എന്നിവരുമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. അനിത ഗർഭണിയായതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു കൊലപാതകം നടത്തിയത്. പാലക്കാട് ആലത്തൂരിലെ ഒരു ഫാമിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന അനിതയെ ജൂലൈ ഒൻപതാം തീയതി ആലപ്പുഴയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയായിരുന്നു കൊലപാതകം. കേസിൽ നാലുവർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വിധി വരുന്നത്.
