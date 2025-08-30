Idukki News: മകൻ്റെ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സിപിഐഎം നേതാവ് മരിച്ചു

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

കണ്ണൂർ ചാലാട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആഷാം ആണ് മരിച്ചതെന്ന് പോലീസ് കമ്മീഷണർ പറ‍ഞ്ഞു.    

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 30, 2025, 03:40 PM IST
  • ഇടുക്കി കജനാപാറ സ്വദേശിയായ ആണ്ടവരാണ് മരിച്ചത്

തൊടുപുഴ: മകന്റെ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സിപിഐഎം നേതാവ് മരിച്ചു.  ഇടുക്കി കജനാപാറ സ്വദേശിയായ ആണ്ടവരാണ് മരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും ദീർഘകാലം സിപിഐഎം രാജാക്കാട് ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്നു. 

Also Read: കണ്ണൂർ സ്ഫോടനം: അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്, മരിച്ചത് പ്രതിയുടെ ബന്ധു

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് വാക്കുതർക്കത്തെ തുടർന്ന് മകൻ മണികണ്ഠൻ ആണ്ടവരുടെ തലയ്ക്കടിച്ചത്.  ഇയാൾ നിലവിൽ  റിമാൻഡിലാണ്. സംഭവം നദാനന്ത ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11 മണിക്കായിരുന്നു. പിതാവുമായി വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട മണികണ്ഠൻ ടേബിൾ ഫാനുപയോഗിച്ച് ആണ്ടവരെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. 

സംഭവ നടന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ മറ്റാരും ഇല്ലായിരുന്നു. തലയിലും മുഖത്തും അടിയേറ്റ ആണ്ടവരെ ആദ്യം തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും തുടർന്ന് മധുര മെഡിക്കൽ കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

Also Read: വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കേസ്: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകില്ല

കണ്ണൂർ സ്ഫോടനം: അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്, മരിച്ചത് പ്രതിയുടെ ബന്ധു

കണ്ണപുരം കീഴറയിലെ വാടക വീട്ടില്‍ നടന്ന സ്‌ഫോടനത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ച കേസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും.  ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്‌പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. 

ഇതിനിടയിൽ സ്ഫോടനം നടന്ന വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത അനൂപ്‌ മാലിക്കിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.  കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ഫോടക വസ്തു നിയമപ്രകാരമാണ്. 2016 ൽ കണ്ണൂർ പൊടിക്കുണ്ടിലെ വീട്ടിൽ സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ കേസിലെ പ്രതിയാണ് അനൂപ് മാലിക്. കണ്ണൂർ ചാലാട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആഷാം ആണ് മരിച്ചതെന്ന് പോലീസ് കമ്മീഷണർ പറ‍ഞ്ഞു.  

Also Read: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പ്രശംസ

പ്രതിയായ അനൂപ് മാലികിന്റെ ബന്ധുവാണ് ഇയാൾ. അനൂപിനായി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഉത്സവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുണ്ട് പോലെയുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് സഫോടനം നടന്ന വീട്ടിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Idukki NewsCPIMassaultCPIM leaderസിപിഐഎം നേതാവ്

