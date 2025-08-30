Idukki News: മകൻ്റെ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സിപിഐഎം നേതാവ് മരിച്ചു

തൊടുപുഴ: മകന്റെ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സിപിഐഎം നേതാവ് മരിച്ചു. ഇടുക്കി കജനാപാറ സ്വദേശിയായ ആണ്ടവരാണ് മരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും ദീർഘകാലം സിപിഐഎം രാജാക്കാട് ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് വാക്കുതർക്കത്തെ തുടർന്ന് മകൻ മണികണ്ഠൻ ആണ്ടവരുടെ തലയ്ക്കടിച്ചത്. ഇയാൾ നിലവിൽ റിമാൻഡിലാണ്. സംഭവം നദാനന്ത ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11 മണിക്കായിരുന്നു. പിതാവുമായി വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട മണികണ്ഠൻ ടേബിൾ ഫാനുപയോഗിച്ച് ആണ്ടവരെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവ നടന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ മറ്റാരും ഇല്ലായിരുന്നു. തലയിലും മുഖത്തും അടിയേറ്റ ആണ്ടവരെ ആദ്യം തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും തുടർന്ന് മധുര മെഡിക്കൽ കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
