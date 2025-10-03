CPM Branch Secretary Arrested In Palakkad: സ്വകാര്യഭാഗം പ്രദർശിപ്പിച്ചു; സിപിഐഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പോക്സോ കേസിൽ പിടിയിൽ

പാലക്കാട്: സിപിഐഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. അറസ്റ്റിലായത് പുതുനഗരം ചെട്ടിയത്തുകുലമ്പത്ത് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി വാരിയത്തുകുളം എന് ഷാജിയാണ്.
സംഭവം നടന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു. കൊടുവായൂരില് കായിക ഉപകരണങ്ങള് വില്ക്കുന്ന കട നടത്തുന്നയാളാണ് ഷാജി. ജേഴ്സി വാങ്ങാനായി കടയിലേക്ക് വന്ന പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിക്ക് ഷാജി സ്വകാര്യഭാഗം കാണിച്ച് കൊടുത്തതായും തിരികെ വിദ്യാര്ത്ഥിയോട് സ്വകാര്യഭാഗം കാണിക്കാന് ആവശ്യപ്പെടുകയും സ്വകാര്യഭാഗത്ത് സ്പര്ശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പരാതി.
സംഭവത്തെ തടുർന്ന് കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കള് പുതുനഗരം പോലീസില് പരാതി നല്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. തുടർന്ന് അറസ്റ്റു ചെയ്ത ഷാജിയെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയ ശേഷം റിമാന്ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
സീറ്റിനടിയിൽ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ച ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ
കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ. കൊടുവള്ളി സ്വദേശിയായ ഷവിൻലാലിനെയാണ് കുന്ദമംഗലം പോലീസ് സീറ്റിനടിയിൽ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പിടികൂടിയത്. സംഭവം നടന്നത് ബുധനാഴ്ചയാണ്.
ചൈത്രംബസിലെ ഡ്രൈവർ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് സംശയമുള്ളതായി ഒരു സ്ത്രീ കുന്ദമംഗലം പോലീസിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പരിശോധനയിലാണ് മുക്കം റോഡിൽ വച്ച് സീറ്റിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ രണ്ടു ഗ്രാം കഞ്ചാവ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. പോലീസ് ബസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ഡ്രൈവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുന്ദമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്.
