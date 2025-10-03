English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

CPM Branch Secretary Arrested In Palakkad: സ്വകാര്യഭാഗം പ്രദർശിപ്പിച്ചു; സിപിഐഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പോക്സോ കേസിൽ പിടിയിൽ

കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ പുതുനഗരം പോലീസില്‍ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 3, 2025, 10:27 AM IST
  • സിപിഐഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട്
  • അറസ്റ്റിലായത് പുതുനഗരം ചെട്ടിയത്തുകുലമ്പത്ത് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി വാരിയത്തുകുളം എന്‍ ഷാജിയാണ്

Read Also

  1. Marijuana Seized: സീറ്റിനടിയിൽ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ച ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Dhanalekshmi Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Dhanalekshmi Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Gold Rate Kerala Today: 87,000 തൊട്ട് സ്വ‍ർണവില! കേരളത്തിൽ സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ
7
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: 87,000 തൊട്ട് സ്വ‍ർണവില! കേരളത്തിൽ സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ
Hormonal Disruption Causes: സ്ത്രീകളിലെ ഹോർമോൺ തകരാറുകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന 5 ശീലങ്ങൾ
7
Hormonal Disruption
Hormonal Disruption Causes: സ്ത്രീകളിലെ ഹോർമോൺ തകരാറുകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന 5 ശീലങ്ങൾ
Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
5
Gold price today
Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
CPM Branch Secretary Arrested In Palakkad: സ്വകാര്യഭാഗം പ്രദർശിപ്പിച്ചു; സിപിഐഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പോക്സോ കേസിൽ പിടിയിൽ

പാലക്കാട്: സിപിഐഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പോക്സോ  കേസിൽ അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട്.   അറസ്റ്റിലായത് പുതുനഗരം ചെട്ടിയത്തുകുലമ്പത്ത് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി വാരിയത്തുകുളം എന്‍ ഷാജിയാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: തറകഴുകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ തര്‍ക്കമായി; പിന്നാലെ അമ്മയെ കുത്തി മകള്‍, വധശ്രമത്തിന് കേസ്

സംഭവം നടന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു. കൊടുവായൂരില്‍ കായിക ഉപകരണങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കട നടത്തുന്നയാളാണ് ഷാജി. ജേഴ്‌സി വാങ്ങാനായി കടയിലേക്ക് വന്ന പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് ഷാജി സ്വകാര്യഭാഗം കാണിച്ച് കൊടുത്തതായും തിരികെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയോട് സ്വകാര്യഭാഗം കാണിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും സ്വകാര്യഭാഗത്ത് സ്പര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പരാതി. 

സംഭവത്തെ തടുർന്ന് കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ പുതുനഗരം പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.  ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. തുടർന്ന് അറസ്റ്റു ചെയ്ത ഷാജിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം റിമാന്‍ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

സീറ്റിനടിയിൽ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ച ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ 

കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ.  കൊടുവള്ളി സ്വദേശിയായ ഷവിൻലാലിനെയാണ് കുന്ദമംഗലം പോലീസ് സീറ്റിനടിയിൽ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പിടികൂടിയത്. സംഭവം നടന്നത് ബുധനാഴ്ചയാണ്.

ചൈത്രംബസിലെ ഡ്രൈവർ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് സംശയമുള്ളതായി ഒരു സ്ത്രീ കുന്ദമംഗലം പോലീസിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പരിശോധനയിലാണ് മുക്കം റോഡിൽ വച്ച് സീറ്റിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ രണ്ടു ഗ്രാം കഞ്ചാവ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. പോലീസ് ബസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ഡ്രൈവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുന്ദമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

PalakkadCPM branch SecretaryArrestPalakkad crime newsPOCSO case

Trending News