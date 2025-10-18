English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  CPM Councillor Arrested in Kannur: ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചെത്തി മോഷണം, ഒടുവിൽ സിസിടിവിയിൽ കുടുങ്ങി; കൂത്തുപറമ്പിൽ വയോധികയുടെ മാല പൊട്ടിച്ച് കടന്നത് സിപിഎം കൗൺസിലർ, അറസ്റ്റ്

CPM Councillor Arrested in Kannur: ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചെത്തി മോഷണം, ഒടുവിൽ സിസിടിവിയിൽ കുടുങ്ങി; കൂത്തുപറമ്പിൽ വയോധികയുടെ മാല പൊട്ടിച്ച് കടന്നത് സിപിഎം കൗൺസിലർ, അറസ്റ്റ്

മോഷ്ടാവ് ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ജാനകി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 18, 2025, 05:32 PM IST
  • വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് മീൻ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാജേഷ് ഇവരുടെ മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്തത്.
  • ഇവരുടെ ബഹളം കേട്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടിയപ്പോഴേക്കും പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

CPM Councillor Arrested in Kannur: ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചെത്തി മോഷണം, ഒടുവിൽ സിസിടിവിയിൽ കുടുങ്ങി; കൂത്തുപറമ്പിൽ വയോധികയുടെ മാല പൊട്ടിച്ച് കടന്നത് സിപിഎം കൗൺസിലർ, അറസ്റ്റ്

കണ്ണൂർ: കൂത്തുപറമ്പിൽ വയോധികയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചോടിയ കേസിൽ സിപിഎം കൗൺസിലർ അറസ്റ്റിൽ. നഗരസഭയിലെ പാലാപ്പറമ്പ് വാർഡ് കൗൺസിലർ പിപി രാജേഷിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മോഷണം പോയ ഒരു പവന്റെ മാലയും ഇയാളിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. 77 കാരിയായ ജാനകിയുടെ മാലയാണ് മോഷണം പോയത്.

വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് മീൻ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാജേഷ് ഇവരുടെ മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്തത്. ഇവരുടെ ബഹളം കേട്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടിയപ്പോഴേക്കും പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. മോഷ്ടാവ് ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ജാനകി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 

Also Read: Fire Break Out: ഡൽഹിയിൽ എംപിമാരുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ തീപിടിത്തം; രണ്ട് ഫ്ളോറുകള്‍ പൂര്‍ണമായി കത്തിനശിച്ചു

സിസിടിവി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വാഹനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതിൽ നിന്ന് നാലാം വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലറായ പി പി രാജേഷിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തുകയായിരുന്നു. രാജേഷ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി കൂത്തുപറമ്പ് പൊലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസത്തെ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. 

Crime newsCPM CouncillorGold Chain Snatch Caseക്രൈം ന്യൂസ്സിപിഎം കൗൺസിലർ

