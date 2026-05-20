/Murder Attempt Case: പൊലീസിനെ ബോംബറിഞ്ഞ് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസ്; ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട സിപിഎം നേതാവ് വികെ നിഷാദിന് വീണ്ടും പരോൾ

Murder Attempt Case: ആറ് മാസത്തിനിടെ മൂന്നാമതാണ് നിഷാദിന് പരോൾ ലഭിക്കുന്നത്
കണ്ണൂർ: പയ്യന്നൂരിൽ പൊലീസിനെ ബോംബറിഞ്ഞ് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട സിപിഎം നേതാവ് വികെ നിഷാദിന് വീണ്ടും പരോൾ അനുവദിച്ചു. ആറ് മാസത്തിനിടെ മൂന്നാമതാണ് നിഷാദിന് പരോൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയാണ് നിഷാദിന് അഞ്ച് ദിവസത്തെ അടിയന്തര പരോൾ അനുവദിച്ചത്. ഭാര്യയുടെ അമ്മയുടെ ചികിത്സക്കാണ് നിഷാദ് പരോൾ തേടിയത്. പൊലീസിനെ ബോംബ് എറിഞ്ഞ കേസിൽ 20 വർഷം തടവിനാണ് നിഷാദ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്.
പരോൾ തേടി ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അനുവദിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഷുക്കൂർ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷത്തിൽ പൊലീസിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലാണ് നിഷാദ് പിടിയിലായത്. ജയിലിൽ കിടന്ന് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച നിഷാദ്, പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കൗണ്സിലറായി വിജയിച്ചിരുന്നു. നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച ശേഷമാണ് നിഷാദിനെ ശിക്ഷിച്ചത്.
അതിനാൽ മത്സരിക്കുന്നതിനു തടസ്സമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കാത്തതിനാൽ നിഷാദിനു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരം ഏൽക്കാനായില്ല. നവംബറിലാണ് ഇയാളെ കോടതി 20 വർഷത്തെ തടവിന് വിധിച്ചത്. ഡിസംബർ 26നാണ് നിഷാദ് ആദ്യ പരോളിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയത്. കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലില് കഴിയുന്നതിനിടെ, ശിക്ഷ ലഭിച്ച് വെറും ഒരു മാസത്തിനിപ്പുറം പരോൾ ലഭിച്ചതും വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. പിതാവിന് കാല്മുട്ടിന് ശസ്ത്രക്രിയയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചാണ് അന്ന് നിഷാദ് പരോൾ നേടിയത്. പിന്നീട് പരോൾ ജനുവരി 11 വരെ നീട്ടി. തുടർന്ന് 15 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി വീണ്ടും പരോൾ നീട്ടിയത്.
ഇതോടെ ഒരു മാസം ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ നിഷാദിന് ഒരു മാസം പരോളും അനുവദിച്ചു. ഫെബ്രുവരിയിൽ വീണ്ടും 7 ദിവസത്തേക്ക് പരോൾ ലഭിച്ചു. അച്ഛന്റെ ചികിത്സ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് നിഷാദ് പരോളിനു തുടർച്ചയായി അപേക്ഷിച്ചിരുന്നത്. സ്വാഭാവിക നടപടിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നായിരുന്നു ജയില് വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. വികെ നിഷാദ് പരോൾ ചട്ടം ലംഘിച്ച് സിപിഎം പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതും വലിയ വിവാദമായിരുന്നു.
