Rahul Mamkootathil Sexual Assault Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: നിർണായക നീക്കവുമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ നിർണായക നീക്കവുമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രംഗത്ത്. കേസിൽ ഇതുവരെ പുറത്തുവരാത്ത രാഹുലിന്റെ ടെലഗ്രാം ചാറ്റുകളും ശബ്ദരേഖകളും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മാത്രമല്ല പരാതിക്കാരുടെയടക്കം മൊഴിയെടുക്കലും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൊഴിയെടുക്കല് അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇരയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തിയ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ മൊഴിയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാഹുല് അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ചുവെച്ച് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച നടി റിനി ആന് ജോര്ജിന്റെ മൊഴിയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രേഖപ്പെടുത്തി.
ഗര്ഭഛിദ്രത്തിന് ഇരയായ യുവതികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താന് അന്വേഷണസംഘം ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രാഹുലിനെതിരെ പരാതി നല്കിയ അഭിഭാഷകന് അടക്കമുള്ളവരുടെ മൊഴിയായിരുന്നു ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തുടര്ന്നാണ് തെളിവു ശേഖരണത്തിലേക്ക് കടന്നതും. മാത്രമല്ല പ്രമുഖ മാധ്യമ സ്ഥാപനമായ റിപ്പോര്ട്ടര് പുറത്തുവിട്ട രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഗര്ഭഛിദ്രത്തിന് നിര്ബന്ധിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ അടക്കം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. ഇതിന് ശേഷമാണ് ടെലഗ്രാം ചാറ്റുകള് അടക്കം ശേഖരിച്ചതെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരി കൊളുത്തിയത് യുവ നേതാവില് നിന്നും മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായെന്ന റിനി ആന് ജോര്ജിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലോടെയായിരുന്നു. നടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വിവാദമായതോടെ നിരവധിപേരാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഇതോടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും രാഹുൽ രാജിവെച്ചു.
