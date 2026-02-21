തിരുവനന്തപുരം: പാറശ്ശാലയിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയ കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി പിടിയിൽ. കേരള പോലീസിന്റ ഓപ്പറേഷൻ CY-Hunt ഭാഗമായി നാലു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാറശ്ശാല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി പാറശ്ശാല പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.
പാറശ്ശാല കൊടവിളാകം സ്വദേശിയായ അരുൺ (22) ആണ് പാറശ്ശാല പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. കേരള പോലീസ് നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൈബർ തട്ടിപ്പിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയവരുടെ വീടുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പാറശാല പോലീസ് അരുണിന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.
പരിശോധനയിൽ നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും, പാസ് ബുക്കുകളും, ചെക്കുകൾ, എടിഎം കാർഡുകൾ, സിം കാർഡുകൾ എന്നീ നിരവധി രേഖകൾ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് അരുണിന്റെ പേരിൽ പാറശ്ശാല പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രതി സംസ്ഥാനം വിട്ടതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചത്.
തുടർന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിയായ അരുൺ ബെംഗളൂരുവിൽ ഉള്ളതായി പോലീസിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചു. പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പ്രതി പല സ്ഥലങ്ങളിലായി മാറിമാറി താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് പാറശ്ശാല എസ് ഐ ദീപുവും സംഘവും ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തി പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
പ്രതിയായ അരുൺ ബെംഗളൂരുവിലെ ആഢംബര ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. പ്രതിയെ പാറശാല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. പാറശാല എസ് ഐ ദീപു, അഡീഷണൽ എസ് ഐ നോവിൾ സിംഗ്, സാജൻ, ഷാജൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിയെ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത്. പ്രതിക്ക് രാജ്യാന്തരതലത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
