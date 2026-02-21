English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cyber Money Fraud: സൈബർ തട്ടിപ്പിലൂടെ തട്ടിയെടുത്തത് ലക്ഷണക്കണക്കിന് രൂപ; പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് ബെം​ഗളൂരുവിലെ ആഢംബര ഫ്ലാറ്റിൽ ജീവിതം, ഒടുവിൽ പിടിയിൽ

Cyber Money Fraud Case: പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതി അരുൺ ബെം​ഗളൂരുവിൽ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 21, 2026, 03:49 PM IST
  • ബെം​ഗളൂരുവിലെ ആഢംബര ഫ്ലാറ്റിലാണ് പ്രതി താമസിച്ചിരുന്നത്
  • പ്രതിക്ക് രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: പാറശ്ശാലയിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയ കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി പിടിയിൽ. കേരള പോലീസിന്റ ഓപ്പറേഷൻ CY-Hunt ഭാഗമായി നാലു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാറശ്ശാല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി പാറശ്ശാല പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.

പാറശ്ശാല കൊടവിളാകം സ്വദേശിയായ അരുൺ (22) ആണ് പാറശ്ശാല പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. കേരള പോലീസ് നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൈബർ തട്ടിപ്പിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയവരുടെ വീടുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പാറശാല പോലീസ് അരുണിന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

പരിശോധനയിൽ നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും, പാസ് ബുക്കുകളും, ചെക്കുകൾ, എടിഎം കാർഡുകൾ, സിം കാർഡുകൾ എന്നീ നിരവധി രേഖകൾ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് അരുണിന്റെ പേരിൽ പാറശ്ശാല പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രതി സംസ്ഥാനം വിട്ടതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചത്.

തുടർന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിയായ അരുൺ ബെം​ഗളൂരുവിൽ ഉള്ളതായി പോലീസിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചു. പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പ്രതി പല സ്ഥലങ്ങളിലായി മാറിമാറി താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് പാറശ്ശാല എസ് ഐ ദീപുവും സംഘവും ബെം​ഗളൂരുവിൽ എത്തി പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

പ്രതിയായ അരുൺ ബെം​ഗളൂരുവിലെ ആഢംബര ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. പ്രതിയെ പാറശാല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. പാറശാല എസ് ഐ ദീപു, അഡീഷണൽ എസ് ഐ നോവിൾ സിംഗ്, സാജൻ, ഷാജൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിയെ ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത്. പ്രതിക്ക് രാജ്യാന്തരതലത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

money fraud caseCyber Money Fraud Caseസൈബർ തട്ടിപ്പ്സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്

