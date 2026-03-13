Mother Killed Daughter: 'കൊന്നത് അമ്മ തന്നെ'; വാമനപുരത്തെ ഒന്നരവയസുകാരിയുടെ മരണം കൊലപാതകം, അമ്മ അറസ്റ്റിൽ

Baby Murdered by Mother: കുഞ്ഞിന് ഓട്ടിസമുണ്ടെന്ന സംശയത്തിലാണ് അമ്മ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 13, 2026, 10:10 PM IST
  ഇന്നലെയാണ് ഒരു വയസ്സുകാരി പവിത്രയെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
  പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ് ഒരു വയസ്സുകാരിയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത്

തിരുവനന്തപുരം: വാമനപുരത്തെ ഒന്നര വയസുകാരിയുടെ മരണം കൊലപാതകം. കുഞ്ഞിനെ കൊന്നത് അമ്മ അശ്വതി തന്നെയാണ്. അശ്വതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുഞ്ഞിന് ഓട്ടിസമുണ്ടെന്ന സംശയത്തിലാണ് അമ്മ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇന്നലെയാണ് ഒരു വയസ്സുകാരി പവിത്രയെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ് ഒരു വയസ്സുകാരിയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത്. കുഞ്ഞിന് ഓട്ടിസമുണ്ടെന്ന സംശയവും അശ്വതിയുടെ പ്രസവാനന്തര വിഷാദവും കാരണമായെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇന്നലെ വൈകീട്ടാണ് ഒരു വയസ്സുകാരി പവിത്രയെ കിടപ്പുമുറിയിലെ പായയിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്ക് പോയ മുത്തശ്ശി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിനെ അനക്കമില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്.

കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തിൽ ചതവുകളുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയെ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിന് ഓട്ടിസമുണ്ടെന്ന സംശയം അശ്വതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കുഞ്ഞിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അശ്വതിയും ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. 

 

