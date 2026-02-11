Shimjitha Bail: ദീപക്കിന്റെ ആത്മഹത്യ; പ്രതി ഷിംജിതയ്ക്ക് ജാമ്യം

കോഴിക്കോട് ഗോവിന്ദപുരം സ്വദേശി ദീപക് ജീവനക്കൊടുക്കിയ കേസിലെ പ്രതി ഷിംജിത മുസ്തഫയ്ക്ക് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. കോഴിക്കോട് പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
സ്വകാര്യ ബസില് വെച്ച് ഷിംജിത ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തിയ മൊബൈല് ഫോണിന്റേയും ലാപ്ടോപ്പിന്റേയും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം വരുന്നത് വരെ ജാമ്യം അനുവദിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യം.
21 ദിവസമായി ഷിംജിത റിമാന്ഡിൽ കഴിയുകയാണെന്നും ഫോറന്സിക് ഫലം വരുന്നത് വരെ ജയിലില് കഴിയേണ്ടതില്ലെന്നും ആയിരുന്നു പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചത്. കുന്ദമംഗലം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെത്തുടര്ന്നാണ് ഷിംജിത പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
