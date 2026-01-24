കോഴിക്കോട്: ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയതില് ആത്മഹത്യ പ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട് റിമാന്ഡില് കഴിയുന്ന ഷിംജിത മുസ്തഫയുടെ ജാമ്യഹർജിയിൽ വാദം പൂർത്തിയായി. ജാമ്യാപേക്ഷയില് ചൊവ്വാഴ്ച കോടതി വിധി പറയും. ജാമ്യഹർജിയിൽ ഇന്ന് വാദം പൂർത്തിയായതോടെ ജനുവരി 27ന് വിധി പറയാമെന്ന് കുന്നമംഗലം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജാമ്യം നല്കിയാല് പ്രതി സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് കോടതിയില് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
കേസന്വേഷണം പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണെന്നും ജാമ്യം ലഭിച്ചാല് പ്രതി സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന റിപ്പോര്ട്ടാണ് മെഡിക്കല് കോളേജ് പൊലീസ് കുന്നമംഗലം ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചത്. സമൂഹവിചാരണ നടത്തണമെന്ന ദുരുദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഷിംജിത വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും ഇതില് മനംനൊന്താണ് ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയതെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം ദീപക്കിനെ ഷിംജിതക്ക് ഒരു മുന് പരിചയവുമില്ലെന്നും ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റം നിലനില്ക്കില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം ഉന്നയിച്ചു. വിശദവാദം കേട്ട ശേഷമാണ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷയില് വിധി പറയുന്നത് അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. മഞ്ചേരി ജയിലാണ് ഷിംജിത മുസ്തഫ നിലവിൽ റിമാന്ഡില് കഴിയുന്നത്. ഈ മാസം 16നായിരുന്നു സ്വകാര്യബസില് കേസിനാസ്പദമായ വീഡിയോ യുവതി ചിത്രീകരിച്ചതും പോസ്റ്റ് ചെയ്തതും. വീഡിയോ വലിയ തോതിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ അടുത്ത ദിവസം ദീപക് ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു.
