/Delhi Gang rape Case: ഡൽഹിയിൽ സ്ലീപ്പർ ബസിൽ 16കാരി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായി; ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഓടുന്ന സ്ലീപ്പർ ബസിൽ 16 വയസ്സുകാരി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായി. യുപി സ്വദേശിയായ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയാണ് ഈ മാസം നാലിന് ക്രൂര പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബസിലെ ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ബസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. പീഡനത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾ പെൺകുട്ടിയെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ മൈൻപുരി സ്വദേശിയാണ് ഇരയായ പെൺകുട്ടി. ബന്ധുവീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വഴിതെറ്റിയാണ് പെൺകുട്ടി ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ 'പാരി ചൗക്കിൽ' എത്തുന്നത്. തുടർന്ന് യാത്രയ്ക്ക് സഹായം തേടി റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സ്വകാര്യ സ്ലീപ്പർ ബസിൽ കയറിയ പെൺകുട്ടിയെ ബസ് ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും ചേർന്ന് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
പീഡനത്തിനു ശേഷം ഏകദേശം 47 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ദില്ലി കാശ്മീരി ഗേറ്റ് ബസ് ടെർമിനലിന് സമീപം പെൺകുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതികൾ കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കാശ്മീരി ഗേറ്റ് പോലീസ് നടത്തിയ ഊർജ്ജിത അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളായ ഡ്രൈവർ കുൽദീപ്, കണ്ടക്ടർ സന്ദീപ് എന്നിവർ തിമാപൂരിൽ നിന്ന് പിടിയിലായത്. കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ബസും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
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