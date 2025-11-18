English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • ഡൽഹി സ്ഫോടനക്കേസ്: പ്രതി ജാസിർ ബിലാൽ വാനിയെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് കോടതി

ഡൽഹി സ്ഫോടനക്കേസ്: പ്രതി ജാസിർ ബിലാൽ വാനിയെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് കോടതി

ജാസിർ ബിലാലിനെ 10 ദിവസത്തെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിലാണ് വിട്ടത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 18, 2025, 04:19 PM IST
  • ജമ്മു കശ്മീരിലെ അനന്ത്‌നാഗ് ജില്ലയിലെ ഖാസിഗുണ്ട് സ്വദേശിയായ വാനിയെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
  • ചാവേർ ബോംബർ ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബിയുമായി അടുത്ത സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചയാളാണ് ജാസിർ.

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി സ്ഫോടനക്കേസിലെ പ്രതിയായ ജാസിർ ബിലാൽ വാനിയെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയാണ് ഇയാളെ 10 ദിവസത്തെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ അനന്ത്‌നാഗ് ജില്ലയിലെ ഖാസിഗുണ്ട് സ്വദേശിയായ വാനിയെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചാവേർ ബോംബർ ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബിയുമായി അടുത്ത സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചയാളാണ് ജാസിർ. ഉമറിന് ഇയാൾ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയതായും സംശയിക്കുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

നവംബർ 10 ന് വൈകുന്നേരമാണ് ഡൽഹി റെഡ് ഫോർട്ടിന് സമീപം സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ലാൽ ക്വില മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപം സാവധാനത്തിൽ നീങ്ങിയിരുന്ന ഒരു ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20 കാർ ആണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. സ്ഫോടനത്തിൽ 15 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്ഫോടനത്തിൽ സമീപത്തുള്ള നിരവധി വാഹനങ്ങളും കത്തിനശിക്കുകയും, വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.

Also Read: Delhi Blast News: ചാവേർ ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ഉമർ; അവസാന വിഡിയോ പുറത്ത്

ചാവേർ ബോംബർ ഉമർ മുഹമ്മദ് ബോംബ് നിർമ്മാണ വിദഗ്ദ്ധനാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നാല് ഡോക്ടർമാരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് വിവരം ലഭിച്ചത്. മുഹമ്മദ് ഉമർ നബിക്ക് സ്ഫോടന വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദഗ്ദ പരിശീലനം ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം. കൂടാതെ ഉമർ താമസിച്ചിരുന്ന അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയുടെ പരിസരത്ത്, ഐഇഡി സാമ്പിളുകൾ ഇയാൾ പരീക്ഷിച്ചതായും പറയുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തി. സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 25 ഇടങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ്. ഫരീദാബാദിൽ 70 ഏക്കറിലാണ് സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സർവകലാശാലയുടെ പ്രധാന ഓഫീസിലും റെയ്ഡ് നടത്തി. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഡൽഹി സ്ഫോടനക്കേസിൽ പ്രതികളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

സർവകലാശാലയിലേക്കുള്ള ഫണ്ടിന്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇഡിയുടെ നടപടി. സർവകലാശാലയുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. സർവകലാശാലയ്ക്ക് എതിരെ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാ​ഗവും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

delhi blast caseDelhi Patiala House CourtNIAഡൽഹി സ്ഫോടനംചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം

