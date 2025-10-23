English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Delhi Encounter: ഗുണ്ടാ സംഘവും പോലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; ഡൽഹിയിൽ നാല് കൊടും കുറ്റവാളികളെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി

Encounter In Delhi: ഡൽഹിയിലെ രോഹിണിയിൽ ഡൽഹി പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ബീഹാർ പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ കുപ്രസിദ്ധ രഞ്ജൻ പഥക് സംഘത്തിലെ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 23, 2025, 09:21 AM IST
ന്യൂഡൽഹി:  വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ രോഹിണിയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഡൽഹി പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ബീഹാർ പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ ബീഹാറിലെ കുപ്രസിദ്ധരായ രഞ്ജൻ പഥക് സംഘത്തിലെ നാല് പേരെ വെടിവച്ചു കൊന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.

രോഹിണിയിലെ ബഹദൂർ ഷാ മാർഗിൽ ഡോ. അംബേദ്കർ ചൗക്കിനും പൻസാലി ചൗക്കിനും ഇടയിൽ പുലർച്ചെ 2:20 ഓടെയായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്.  ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ബീഹാറിലെ സീതാമർഹി സ്വദേശികളായ രഞ്ജൻ പഥക്, ബിംലേഷ് മഹ്തോ എന്ന ബിംലേഷ് സാഹ്നി, മനീഷ് പഥക് , അമൻ താക്കൂർ എന്നിവരെയാണ് വെടിവച്ചു കൊന്നത്.

ബീഹാറിൽ നിരവധി കൊലപാതകങ്ങളും സായുധ കവർച്ചകളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഹീനമായ കേസുകളിൽ പോലീസ് തിരയുന്ന പിടികിട്ടാപുള്ളികളാണ് നാലുപേരും, ബ്രഹ്മശ്രീ സേന ജില്ലാ തലവൻ ഗണേഷ് ശർമ്മ, മദൻ ശർമ്മ, ബീഹാറിലെ ആദിത്യ സിംഗ് എന്നിവരുടെ കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഈ സംഘത്തിന് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം.  വരാനിരിക്കുന്ന ബീഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംഘം വലിയൊരു കുറ്റകൃത്യം നടത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ബീഹാർ പോലീസും സംയുക്തമായി പ്രദേശത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പ്യഥികൾ പോലീസിനു നേരെ വെടിയുതിർത്തു. തുടർന്ന് പോലീസും പ്രതികളും തമ്മിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നാലു പ്രതികൾക്കും വെടിയേൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരെ രോഹിണിയിലെ ഡോ. ബിഎസ്എ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്.

