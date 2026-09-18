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Delhi Crime News: ഡൽഹിയിൽ പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നു, പറമ്പിൽ തള്ളി; നാല് പേർ പിടിയിൽ

പെൺകുട്ടിയെ പ്രതികൾ ക്രൂരമായി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത ശേഷം കത്തികൊണ്ട് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

Written ByKarthika V
Published: Sep 18, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:16 PM IST
Delhi Crime News: ഡൽഹിയിൽ പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നു, പറമ്പിൽ തള്ളി; നാല് പേർ പിടിയിൽ
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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