/Delhi Crime News: ഡൽഹിയിൽ പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നു, പറമ്പിൽ തള്ളി; നാല് പേർ പിടിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഒരു യുവാവിനെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളെയും ഡൽഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഖഡ്ഡ കോളനി സ്വദേശിയായ ശിവം എന്ന ചുച്ഛുവും (19), 16-ഉം 17-ഉം വയസ്സുള്ള മൂന്ന് കൗമാരക്കാരുമാണ് പിടിയിലായത്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്.
വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ സ്വരൂപ് നഗർ മേഖലയിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ കൃഷിയിടത്തിലാണ് അഴുകിയ നിലയിൽ 16 വയസ്സുകാരിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സെപ്റ്റംബർ 13നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കൈകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങൾ വേർപെട്ട നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തെരുവുനായ്ക്കൾ ഭക്ഷിച്ച നിലയിലുമായിരുന്നു. ഈ അതിക്രൂര ദൃശ്യം കണ്ട നാട്ടുകാരാണ് വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം എങ്ങനെ കൃഷിയിടത്തിൽ എത്തി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രദേശത്തെ അമ്പതോളം സിസിടിവി ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ദിവസങ്ങളോളം വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് പോലീസ് പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിയത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ സംശയകരമായി കണ്ട ടെമ്പോ വാനിന്റെ നമ്പർ വ്യക്തമല്ലായിരുന്നു. തുടർന്ന് വാഹനം സഞ്ചരിച്ച വഴികളിലെ കൂടുതൽ ക്യാമറാ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നമ്പർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഡ്രൈവറെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് സംഭവദിവസം വാനിലുണ്ടായിരുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 15 അർദ്ധരാത്രി നടത്തിയ മിന്നൽ റെയ്ഡിലാണ് പോലീസ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയും പ്രതികളും തമ്മിൽ മുൻപരിചയമുണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവദിവസം ഇവർ ടെമ്പോ വാനിൽ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് വാനിൽ വെച്ച് മദ്യപിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പ്രതികൾ പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയത്. പീഡനത്തിന് ശേഷം കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായി കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയും, മൃതദേഹം ആളൊഴിഞ്ഞ കൃഷിയിടത്തിൽ തള്ളി കടന്നുകളയുകയുമായിരുന്നു.
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