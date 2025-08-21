Murder Case: മാതാപിതാക്കളും മൂത്ത മകനും കൂര്രമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു, വീടിനുള്ളിൽ രക്തം തളംകെട്ടിയ നിലയിൽ; ഇളയമകനെ കാണാനില്ല

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Delhi Murder Case: പ്രേം സിം​ഗിന്റെ ഭാര്യ രജനി (43) യുടെ മൃതദേഹം ഒന്നാം നിലയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വായ മൂടിക്കെട്ടിയ നിലയിലാണ് രജനിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 21, 2025, 02:24 PM IST
  • സിദ്ധാർഥ് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തോളമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു
  • മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരനെയും സിദ്ധാർഥ് കൊലപ്പെടുത്തിയതാകാമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ ​നി​ഗമനം

ന്യൂഡൽഹി: മധ്യവയസ്കരായ ദമ്പതിമാരും മൂത്ത മകനും വീടിനുള്ളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ. ഇവരുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനെ കാണാതായി. വീട്ടിൽ നിന്ന് ദുർ​ഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അയൽവാസികൾ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വീട് തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പ്രേം സിം​ഗ് (48), ഹൃത്വിക് (24) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹം താഴത്തെ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.

രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഇവരുടെ മൃതദേഹം. പ്രേം സിം​ഗിന്റെ ഭാര്യ രജനി (43) യുടെ മൃതദേഹം ഒന്നാം നിലയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വായ മൂടിക്കെട്ടിയ നിലയിലാണ് രജനിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ സിദ്ധാർഥിനെ (23) കാണാതായി.

സിദ്ധാർഥ് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തോളമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചും കത്തികൊണ്ട് കുത്തിയും മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരനെയും സിദ്ധാർഥ് കൊലപ്പെടുത്തിയതാകാമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ ​നി​ഗമനം.

താൻ കുടുംബത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായും ഇനി വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇയാൾ നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞതായാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തനായത്. പ്രേം സിം​ഗ് സ്ഥിരമായി മദ്യപിക്കുമെന്നും വീട്ടിൽ പതിവായി വഴക്കുണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്നും ​ഗ്രാമപ്രധാൻ മുഹമ്മദ് ഷക്കീൽ അഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു.

മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഫോറൻസിക് സംഘം തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചുവരുന്നു. സിദ്ധാർഥിനായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

