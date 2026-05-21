/Financial Fraud: ഡിജിറ്റല്‍ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പ്; തൃശൂര്‍ സ്വദേശിക്ക് നഷ്ടമായത് 4 കോടി 11 ലക്ഷം, യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

Financial Fraud: കേസില് തട്ടിപ്പ് സംഘാംഗം തൃശൂര് റൂറല് സൈബര് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായി
തൃശൂര്: ഡിജിറ്റല് അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് നടത്തിയ തട്ടിപ്പിൽ തൃശൂര് സ്വദേശിക്ക് നഷ്ടമായത് 4 കോടി 11 ലക്ഷം രൂപ. കോണത്തുകുന്ന് സ്വദേശിയായ 85-കാരനാണ് പണം നഷ്ടമായത്. കേസില് തട്ടിപ്പ് സംഘാംഗം തൃശൂര് റൂറല് സൈബര് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായി. മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട് കുറ്റിപ്പുള്ളി സ്വദേശി അല്ലപ്ര വീട്ടില് റഷീക് രാജ (26) എന്നയാളെയാണ് പാണ്ടിക്കാട്ടുനിന്നും തൃശൂര് റൂറല് സൈബര് പൊലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
തട്ടിപ്പ് പണത്തില് ഉള്പ്പെട്ട 7,99,000 രൂപ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയപ്പിച്ചു വാങ്ങുകയും, പിന്നീട് ഈ തുക ചെക്ക് മുഖേന പിന്വലിച്ച് പ്രധാന പ്രതികള്ക്ക് കൈമാറി കമ്മീഷന് കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തതിനാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നടപടിക്രമങ്ങള്ക്ക് ശേഷം കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്റ് ചെയ്തു. 2025 സെപ്റ്റംബര് 9 മുതല് 2026 ജനുവരി 1 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് വയോധികനെ ഭയപ്പെടുത്തി ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.
മണി ലോണ്ഡറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈ ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്ന കേസില് ഉള്പ്പെട്ട 257 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളില് ഒന്ന് പരാതിക്കാരന്റെ പേരിലാണെന്ന് പ്രതികള് വാട്സാപ്പ് കോളിലൂടെ വിളിച്ച് വിശ്വസിപ്പിച്ചു. തുടര്ന്ന് പരാതിക്കാരന്റെ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ ഇടപാടുകള് പരിശോധിക്കണമെന്നും, പണം വേരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രതികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ട്രാന്സ്ഫര് ചെയ്യണമെന്നും ഇവര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ദേശീയ താല്പര്യം മുന്നിര്ത്തി കോടതി നിര്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ നടപടിയെന്നും ഇവരെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചു. വിവരം മറ്റാരോടും പറയരുതെന്നും, വീട്ടില്നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും പറഞ്ഞ് പരാതിക്കാരനെയും പരിചാരകനെയും പ്രതികള് ഡിജിറ്റല് അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയം ചെയ്തു.
ഇത്തരത്തില് ഭയപ്പെടുത്തിയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും പരാതിക്കാരന്റെ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളില് നിന്നായി ആകെ 4,11,65,206 രൂപയാണ് (നാല് കോടി പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിയഞ്ചായിരത്തി ഇരുനൂറ്റിയാറ് രൂപ) തട്ടിപ്പ് സംഘം കൈക്കലാക്കിയത്. സംഭവത്തില് തൃശൂര് റൂറല് സൈബര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കമ്മീഷന് ഏജന്റായ പ്രതി പിടിയിലായത്.
