  • Sexual Assault Case: ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസിൽ രഞ്ജിത്തിന് ജാമ്യമില്ല, കാരവൻ പിടിച്ചെടുത്തു

Sexual Assault Case: ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസിൽ രഞ്ജിത്തിന് ജാമ്യമില്ല, കാരവൻ പിടിച്ചെടുത്തു

യുവനടിയുടെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിന്റെ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു കോടതി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 4, 2026, 01:56 PM IST
  • യുവനടിയുടെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിന് ജാമ്യമില്ല
  • രഞ്ജിത്തിനെ തിങ്കളാഴ്ചവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു
  • രഞ്ജിത്തിന്റെ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത് എറണാകുളം സിജെഎം കോടതിയാണ്

Sexual Assault Case: ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസിൽ രഞ്ജിത്തിന് ജാമ്യമില്ല, കാരവൻ പിടിച്ചെടുത്തു

കൊച്ചി: യുവനടിയുടെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിന് ജാമ്യമില്ല.  രഞ്ജിത്തിനെ തിങ്കളാഴ്ചവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.  രഞ്ജിത്തിന്റെ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത് എറണാകുളം സിജെഎം കോടതിയാണ്.

Also Read: കർമ്മ ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല; പ്രതികരിച്ച് രഞ്ജിത്തിനെതിരെ ആദ്യം പരാതി നൽകിയ ബംഗാളി നടി

രഞ്ജിത്തിനെ മൂന്ന് ദിവസത്തെക്കാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. രഞ്ജിത്തിനായി എസ് രാജീവ് കോടതിയിൽ ഹജരായി.  രഞ്ജിത്ത് നടത്തിയത് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. എന്നാൽ രഞജിത്തിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും നട്ടെല്ലിന് പ്രശ്നമുണ്ടെന്നും രഞ്ജിത്തിന്റെ വക്കീൽ വാദിച്ചു. 

കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ച രഞ്ജിത്തുമായി തെളിവെടുപ്പായിരിക്കും പോലീസിന്റെ അടുത്ത നടപടി. അതിക്രമം നടന്നെന്നു പറയുന്ന കാരവനിൽ എത്തിച്ചും പോലീസ് തെളിവെടുക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് ജനുവരി 9 ണ് കൊച്ചിയിലെ സിനിമാ ലൊക്കേഷനിൽ വച്ചായിരുന്നു എന്നാണ് യുവതി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇടയ്ക്കു എസ്പിയ്ക്കാൻ യുവനടി പരാതി നൽകിയത.  പരാതിയിൽ കഴമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പോലീസ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

RanjithDirector Ranjith RemandedDirector Ranjith ArrestedJudicial Custody

