ലോസ് ആഞ്ജലിസ്: ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ റോബ് റെയ്ന്റെയും ഭാര്യയുടെയും മരണത്തിൽ മകൻ അറസ്റ്റിൽ. ഇവരെ ഇന്നലെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
പോലീസ് നിഗമനം അനുസരിച്ച് റെയ്നറെയും മിഷേലിനെയും നിക്ക് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ്. ഇരുവരുടെയും ശരീരത്തില് കത്തികൊണ്ടുള്ള മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു. റെയ്നർ വെൻ ഹാരി മെറ്റ് സാലി, പ്രിൻസസ് ബ്രൈഡ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനാണ്. സംഭവത്തിൽ ഇരുവരുടെയും മകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ നിക് റെയ്നറെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.
ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ലോസ് ആഞ്ചല്സ് നഗരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ബ്രെന്റ്വുഡ് പരിസരത്താണ്. ഇത് നിരവധി സെലിബ്രിറ്റികള് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത് സമീപവാസികളാണ്. പോലീസ് എത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മരിച്ചത് സംവിധായകന് റോബ് റെയ്നറും ഭാര്യയുമാണെന്ന് വ്യക്തമാകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് അന്വേഷണം മകനായ നിക്കിലേക്ക് എത്തിയത്. നിക്ക് റോബ്-മിഷേല് ദമ്പതികളുടെ ഇളയ മകനാണ്. ഇവര്ക്ക് രണ്ട് മക്കള് കൂടിയുണ്ട്.
റോബ് റെയ്നര് ഹോളിവുഡിലെ മികച്ച സംവിധായകരില് ഒരാളാണ്. കോമഡി ഇതിഹാസം കാള് റെയ്നറുടെ മകനാണ് റോബ് റെയ്നര് ഭാര്യ മിഷേല് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്.
