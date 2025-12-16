English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Rob Reiner and wife Murder Case: ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ റോബ് റെയ്‌നറുടെയും ഭാര്യയുടെയും മരണം; മകൻ അറസ്റ്റിൽ

Rob Reiner and wife Murder Case: ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ റോബ് റെയ്‌നറുടെയും ഭാര്യയുടെയും മരണം; മകൻ അറസ്റ്റിൽ

ലോസ് ആഞ്ചല്‍സ് നഗരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ബ്രെന്റ്വുഡ് പരിസരത്താണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇത് നിരവധി സെലിബ്രിറ്റികള്‍ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 16, 2025, 11:02 AM IST
  • ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ റോബ് റെയ്‌ന്റെയും ഭാര്യയുടെയും മരണത്തിൽ മകൻ അറസ്റ്റിൽ
  • ഇവരെ ഇന്നലെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയത്

Read Also

  1. Robbie Coltrane Passed Away: ഹാരി പോര്‍ട്ടര്‍ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ഹോളിവുഡ് നടന്‍ റോബി കോള്‍ട്രെയിന്‍ അന്തരിച്ചു

Trending Photos

Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission Big Update: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഉടൻ; പെൻഷൻകാർക്ക് ​ഗുണമുണ്ടാകുമോ? വിലയിരുത്തൽ ഇങ്ങനെ
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission Big Update: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഉടൻ; പെൻഷൻകാർക്ക് ​ഗുണമുണ്ടാകുമോ? വിലയിരുത്തൽ ഇങ്ങനെ
Triple Rajayoga: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനം കിടിലം അപൂർവ രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
8
Triple Rajayoga
Triple Rajayoga: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനം കിടിലം അപൂർവ രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
BT-33 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
BT-33 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Rob Reiner and wife Murder Case: ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ റോബ് റെയ്‌നറുടെയും ഭാര്യയുടെയും മരണം; മകൻ അറസ്റ്റിൽ

ലോസ് ആഞ്ജലിസ്: ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ റോബ് റെയ്‌ന്റെയും ഭാര്യയുടെയും മരണത്തിൽ മകൻ അറസ്റ്റിൽ. ഇവരെ ഇന്നലെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: പാകിസ്ഥാനിൽ ഭൂചനം; 5.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി; കറാച്ചിയിലും ബലൂചിസ്ഥാൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം

പോലീസ് നിഗമനം അനുസരിച്ച്  റെയ്‌നറെയും മിഷേലിനെയും നിക്ക് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ്. ഇരുവരുടെയും ശരീരത്തില്‍ കത്തികൊണ്ടുള്ള മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു. റെയ്നർ വെൻ ഹാരി മെറ്റ് സാലി, പ്രിൻസസ് ബ്രൈഡ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനാണ്. സംഭവത്തിൽ ഇരുവരുടെയും മകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ നിക് റെയ്നറെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. 

ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ലോസ് ആഞ്ചല്‍സ് നഗരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ബ്രെന്റ്വുഡ് പരിസരത്താണ്. ഇത് നിരവധി സെലിബ്രിറ്റികള്‍ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത് സമീപവാസികളാണ്. പോലീസ് എത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മരിച്ചത് സംവിധായകന്‍ റോബ് റെയ്നറും ഭാര്യയുമാണെന്ന് വ്യക്തമാകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് അന്വേഷണം മകനായ നിക്കിലേക്ക് എത്തിയത്.  നിക്ക് റോബ്-മിഷേല്‍ ദമ്പതികളുടെ ഇളയ മകനാണ്. ഇവര്‍ക്ക് രണ്ട് മക്കള്‍ കൂടിയുണ്ട്. 

Also Read: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹംസ-മാളവ്യ മഹാപുരുഷ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണകാലം

റോബ് റെയ്നര്‍ ഹോളിവുഡിലെ മികച്ച സംവിധായകരില്‍ ഒരാളാണ്. കോമഡി ഇതിഹാസം കാള്‍ റെയ്നറുടെ മകനാണ് റോബ് റെയ്നര്‍ ഭാര്യ മിഷേല്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Rob ReinerNick ReinerLos angelesMicheleCrime news

Trending News