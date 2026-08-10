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Shakeel Noorani Arrested: സിനിമാ ചർച്ചയ്ക്കായി വിളിച്ചുവരുത്തി ലഹരി നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു; സംവിധാനയകൻ അറസ്റ്റിൽ

Shakeel Noorani arrested updates: ലൈംഗികാതിക്രമം, മയക്കുമരുന്ന് നൽകൽ, വീഡിയോയുടെ പകർപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി നടി നൽകിയ പരാതിയിൽ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് ഷക്കീൽ നൂറാനി അറസ്റ്റിൽ.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 10, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:59 AM IST
Shakeel Noorani Arrested: സിനിമാ ചർച്ചയ്ക്കായി വിളിച്ചുവരുത്തി ലഹരി നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു; സംവിധാനയകൻ അറസ്റ്റിൽ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Shakeel Noorani Arrested: സിനിമാ ചർച്ചയ്ക്കായി വിളിച്ചുവരുത്തി ലഹരി നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു; സംവിധാനയകൻ അറസ്റ്റിൽ
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