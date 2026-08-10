/Shakeel Noorani Arrested: സിനിമാ ചർച്ചയ്ക്കായി വിളിച്ചുവരുത്തി ലഹരി നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു; സംവിധാനയകൻ അറസ്റ്റിൽ

മുംബൈ: നടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ സംവിധായകൻ അറസ്റ്റിൽ. സിനിമാ ചർച്ചയ്ക്കായി വിളിച്ചുവരുത്തിയ ശേഷം ലഹരി നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന നടിയുടെ പരാതിയിൻ മേൽ സിനിമാ സംവിധായകൻ അറസ്റ്റിൽ.
അറസ്റ്റു ചെയ്തെ സംവിധായകൻ ഷക്കീർ നൂറാനിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം ആഗസ്റ്റ് 12 വരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായ നൂറാനി ബഡേ ദിൽവാലാ, ജോരു കാ ഗുലാം തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനും നിർമാതാവും എഴുത്തുകാരനും ആയിരുന്നു. നൂറാനി 2016 ൽ ലോഖണ്ഡ്വാലയിൽ വച്ച് നടന്ന ഒരു അവാർഡ് ഷോയ്ക്കിടെയാണ് ഈ നടിയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. ജോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കു ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് അവിടെ വെച്ച് നൂറാനി നടിയോടു പറയുകയുമുണ്ടായി. ശേഷം പുതിയ സിനിമയെ കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യാനെന്നു പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പീഡിപ്പിച്ചത് നൂണയിയുടെ മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ വച്ചായിരുന്നുവെന്നും ലഹരി കലർത്തിയ പാനീയം നൽകിയെന്നും നടി പരാതിയിൽ വ്യൈക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുകയും അതു കാണിച്ചു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നും. സംഭവത്തെപ്പറ്റി പോലീസിനോടോ വീട്ടുകാരോടോ പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും നടി പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു നിരവധി തവണ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നും നടി പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
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