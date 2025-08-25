Drug Trafficking: കേരളത്തിലേക്ക് ലഹരിക്കടത്ത്; നൈജീരിയക്കാരെ ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് പിടികൂടി കേരള പോലീസ്, ഏഴ് പേര്‍ അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലേക്ക് രാസലഹരി കടത്തിയ കേസിലെ വിദേശികളെ ഹരിയാനയിലെത്തി പിടികൂടി കേരള പോലീസ്. മൂന്ന് നൈജീരിയൻ സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് വിദേശികളെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.
ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസാണ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പിടിയിലായവരിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപ വിലവരുന്ന ലഹരിവസ്തുക്കളും പിടികൂടി.
778 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി മലപ്പുറം സ്വദേശിയെ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് വിദേശികളെ പിടികൂടിയത്. മലപ്പുറം സ്വദേശിയിൽ നിന്നാണ് വിദേശികളെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചത്.
തുടർന്ന് പോലീസ് ഇവർക്കായി അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗുരുഗ്രാമിൽ രാസലഹരി നിർമിച്ച് ഡാർക്ക് വെബ് വഴി വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരാണ് പിടിയിലായതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഇവർ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിയിരുന്നു. പ്രതികളെ കോഴിക്കോട് എത്തിച്ച് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
