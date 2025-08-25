English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Drug Trafficking: കേരളത്തിലേക്ക് ലഹരിക്കടത്ത്; നൈജീരിയക്കാരെ ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് പിടികൂടി കേരള പോലീസ്, ഏഴ് പേര്‍ അറസ്റ്റിൽ

Drug Trafficking To Kerala: മൂന്ന് നൈജീരിയൻ സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് വിദേശികളെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 25, 2025, 03:07 PM IST
  • ഗുരു​ഗ്രാമിൽ രാസലഹരി നിർമിച്ച് ഡാർക്ക് വെബ് വഴി വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരാണ് പിടിയിലായതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു
  • ഇവർ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാ​ഗങ്ങളിലേക്ക് ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിയിരുന്നു

കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലേക്ക് രാസലഹരി കടത്തിയ കേസിലെ വിദേശികളെ ഹരിയാനയിലെത്തി പിടികൂടി കേരള പോലീസ്. മൂന്ന് നൈജീരിയൻ സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് വിദേശികളെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

ഹരിയാനയിലെ ​ഗുരു​ഗ്രാമിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസാണ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പിടിയിലായവരിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപ വിലവരുന്ന ലഹരിവസ്തുക്കളും പിടികൂടി.

778 ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി മലപ്പുറം സ്വദേശിയെ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് വിദേശികളെ പിടികൂടിയത്. മലപ്പുറം സ്വദേശിയിൽ നിന്നാണ് വിദേശികളെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചത്.

തുടർന്ന് പോലീസ് ഇവർക്കായി അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ​ഗുരു​ഗ്രാമിൽ രാസലഹരി നിർമിച്ച് ഡാർക്ക് വെബ് വഴി വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരാണ് പിടിയിലായതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഇവർ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാ​ഗങ്ങളിലേക്ക് ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിയിരുന്നു. പ്രതികളെ കോഴിക്കോട് എത്തിച്ച് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

