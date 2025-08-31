English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Drugs Seized: മയക്കുമരുന്ന് ​ഗുളികകളുമായി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി പിടിയിൽ

Drugs Seized In Thiruvananthapuram: ഓണക്കാലത്തെ പ്രത്യേക ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി എക്സൈസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മയക്കുമരുന്ന് ​ഗുളികകൾ പിടികൂടിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 31, 2025, 09:30 PM IST
  • യുവാവിന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് 467.977 ഗ്രാം നിരോധിക്കപ്പെട്ട ട്രമഡോള്‍ അടങ്ങിയ ഗുളികകൾ കണ്ടെത്തി
  • അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ക്യാമ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ വിതരണം ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചതാണ് മരുന്നുകൾ എന്ന് പ്രതി മൊഴി നൽകി

Read Also

  1. മകന്റെ ലഗേജില്‍ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തി; അച്ഛന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Trending Photos

Karunya Lottery Result Today 30 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 30 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate 30 August 2025: സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1200 രൂപ
8
Gold price today
Kerala Gold Rate 30 August 2025: സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1200 രൂപ
Kerala Gold Rate 31 August 2025: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ..! സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; ഇനി പ്രതീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ മാസം...
5
Kerala gold rate
Kerala Gold Rate 31 August 2025: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ..! സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; ഇനി പ്രതീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ മാസം...
Kerala Lottery Samrudhi SM18: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കാകും? സമൃദ്ധി SM18 ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala Lottery Samrudhi SM18: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കാകും? സമൃദ്ധി SM18 ലോട്ടറി ഫലം
Drugs Seized: മയക്കുമരുന്ന് ​ഗുളികകളുമായി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: വേദനസംഹാര മയക്കുമരുന്ന് ഗുളികകളുമായി നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ യുവാവ് എക്സൈസിന്റെ പിടിയിൽ. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എത്തിയ സ്വകാര്യ ബസിൽ വന്ന പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശി റൂയൽ ഇസ്ലാം ആണ് പിടിയിലായത്. ഓണക്കാലത്തെ പ്രത്യേക ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി എക്സൈസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി പിടിയിൽ ആയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരനായിരുന്നു പ്രതി. യുവാവിന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് 467.977 ഗ്രാം നിരോധിക്കപ്പെട്ട ട്രമഡോള്‍ അടങ്ങിയ ഗുളികകൾ കണ്ടെത്തി. അംഗീകൃത ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് നൽകാവുന്ന മരുന്നുകളാണിവ.

അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ക്യാമ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ വിതരണം ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചതാണ് മരുന്നുകൾ എന്ന് പ്രതി മൊഴി നൽകിയതായി എക്സൈസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലും പരിസര പ്രദേശത്തും പോലീസും എക്സൈസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കഞ്ചാവ്, എം.ഡി.എം.എ തുടങ്ങിയ മാരക ലഹരികൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Drugs seizedDrugs Seized In NeyyattinkaraDrugs Seized In Thiruvananthapuramമയക്കുമരുന്ന് ​ഗുളികഅന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി

Trending News