  • Malayalam News
  • Crime
  • Drugs Seized: വിമാന മാർ​ഗം ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവ് കടത്ത്; ആറ് മലയാളി യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

Chennai Airport Drugs: രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഘങ്ങളായി എത്തിയ ആറ് ഐടി ജീവനക്കാരാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധനയിൽ കുടുങ്ങിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 7, 2026, 10:38 AM IST
  • 15 കിലോയോളം വരുന്ന ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്
  • തായ്ലൻഡിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവന്നത്

  Drugs Seized : തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കൂട്ടറിൽ കടത്തുകയായിരുന്നു എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവും പിടികൂടി

ചെന്നൈ: തായ്‌ലൻഡിൽനിന്ന് വിമാനമാർഗം ചെന്നൈയിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 23 കോടി രൂപയുടെ ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവുമായി ആറ് മലയാളി യുവാക്കൾ പിടിയിലായി. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഘങ്ങളായി എത്തിയ ആറ് ഐടി ജീവനക്കാരാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധനയിൽ കുടുങ്ങിയത്.

ലഹരിമരുന്ന് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ചോക്ലേറ്റിന്റെയും പാക്കറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ആദ്യമെത്തിയ നാലംഗ സംഘത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരെ തടഞ്ഞുവെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് 15 കിലോയോളം വരുന്ന ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തത്. ഇതിന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഏകദേശം 15 കോടി രൂപ വിലവരും. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ തായ്‌ലൻഡിൽ നിന്നെത്തിയ മറ്റ് രണ്ട് യുവാക്കളിൽ നിന്ന് എട്ട് കിലോ കഞ്ചാവുകൂടി പിടിച്ചെടുത്തു. അറസ്റ്റിലായ ആറ് പേരെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.

