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DU Professor Murder Case: ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ; തലയിൽ ഗുരുതര പരിക്ക്!

കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോലീസ് അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 05, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:57 AM IST
DU Professor Murder Case: ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ; തലയിൽ ഗുരുതര പരിക്ക്!

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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DU Professor Murder Case: ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ; തലയിൽ ഗുരു
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