/DU Professor Murder Case: ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ; തലയിൽ ഗുരുതര പരിക്ക്!

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സ്റ്റിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ. കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ ആണ് പ്രൊഫസറെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
കൊല്ലപ്പെട്ട ദേവോസ്മിത ശിവാജി കോളജിലെ അധ്യാപികയായിരുന്നു. ഇവർ വസുന്ധര എൻക്ലേവിലെ സത്യം അപ്പാർട്മെന്റിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് ന്യേവ അശോക് നഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയുന്നത്. പ്രൊഫസറെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടും കിട്ടത്തറണിനെ തുടർന്ന് സഹോദരി ഫൽറ്റിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറം ലോകം അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് ഇവർ പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. രാവിലെ മുതൽ ഫ്ലാറ്റ് പൂട്ടിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സഹോദരി ദേവരതി പൂട്ട് തകർത്ത് അകത്തു കയറിയപ്പോഴാണ് സഹോദരിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഡെവോസ്മിതയുടെ തലയ്ക്ക് അല്ല പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്തോ കനത്ത വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്ക് അടിച്ചതായിട്ടാണ് സംശയം. മാത്രമല്ല കൈയിലെ ഞരമ്പുകൾ മുറിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വീട്ടിൽ ഇന്നും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിൽ നിന്നും ഇതൊരു കവർച്ചാശ്രമമായും കാണാൻ കഴിയില്ല. അന്വേഷണത്തിനായി പോലീസ് പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതക കാരണവും പ്രതിയെയും കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തുനിന്ന് അക്രമി ബലം പ്രയോഗിച്ചു അകത്തുകടന്നതിന്റെ സൂചനകളും ഇല്ലെന്നും പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട്. ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയായ ഭർത്താവുമായി പിരിഞ്ഞ് പ്രൊഫസർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.
ഡൽഹി ശിവാജി കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു ദേവോസ്മിത പോൾ. ഇവർ ഭർത്താവുമായി വേർപിരിഞ്ഞു താമസിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ഇരുവരും വിവാഹമോചന നടപടികൾ നേരിടുകയായിരുന്നു. ഇവർ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിച്ചിരുന്നതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.
ദേവോസ്മിതയെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടും കിട്ടാത്തതിനാൽ ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയ സഹോദരി ദേവരാതി പോൾ ഫ്ലാറ്റ് പൂട്ടിയിരിക്കുനന്ത് കണ്ട അസോസിയേഷൻകാരെ അറിയിക്കുകയും അവർ കൂടി എത്തി പൂട്ട് തകർത്ത അകത്തു കയറിയപ്പോഴായാണ് ദേവോസ്മിതയെ മരിച്ച ഇലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് അവരാണ് പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്.
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