Sexual Allegations: അനാശാസ്യത്തിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; ഡിവൈഎസ്പിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

കോഴിക്കോട്: അനാശാസ്യക്കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ വടകര ഡിവൈഎസ്പി എ ഉമേഷിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയാണ് നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തത്. ഉമേഷിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗുരുതര വീഴ്ച ഉണ്ടായെന്ന കണ്ടെത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബിനു തോമസിന്റെ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പാണ് വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായത്. ചെർപ്പുളശേരി എസ്എച്ച്ഒ ആയിരുന്ന ബിനു തോമസ് ആണ് കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.
11 വർഷം മുൻപാണ് സംഭവം ആരോപണത്തിന് കാരണമായ സംഭവം നടന്നത്. ബിനു തോമസിന്റെ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പിലെ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് യുവതിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ ബിനു തോമസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണെന്നായിരുന്നു യുവതിയുടെ മൊഴി.
