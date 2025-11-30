English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Sexual Allegations: അനാശാസ്യത്തിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; ഡിവൈഎസ്പിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

Sexual Allegations: അനാശാസ്യത്തിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; ഡിവൈഎസ്പിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

DySP Umesh Suspended: വടക്കഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉമേഷ് സിഐ ആയിരിക്കേയാണ് ആരോപണത്തിന് ആധാരമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 30, 2025, 01:22 PM IST
  • ചെർപ്പുളശേരി എസ്എച്ച്ഒ ആയിരുന്ന ബിനു തോമസിന്റെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായത്
  • സംഭവം നടക്കുന്ന സമയം എസ്ഐ ആയിരുന്നു ബിനു തോമസ്

Read Also

  1. Police ചമ്മഞ്ഞ് 76.40 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ്; മോഷണസംഘം പിടിയിൽ

Trending Photos

December Horoscope: ഡിസംബറിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം തേരേറി വരും! ജീവിതത്തിൽ ഇനി പുരോഗതിയുടെ നാളുകൾ
7
Horoscope
December Horoscope: ഡിസംബറിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം തേരേറി വരും! ജീവിതത്തിൽ ഇനി പുരോഗതിയുടെ നാളുകൾ
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല...
Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 1000 രൂപ! സ്വർണവില 95,000ന് മുകളിൽ; നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 1000 രൂപ! സ്വർണവില 95,000ന് മുകളിൽ; നിരക്കറിയാം...
Kerala Lottery Result Today 29 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 29 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Sexual Allegations: അനാശാസ്യത്തിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; ഡിവൈഎസ്പിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

കോഴിക്കോട്: അനാശാസ്യക്കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ വടകര ഡിവൈഎസ്പി എ ഉമേഷിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയാണ് നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തത്. ഉമേഷിന്റെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്ന് ​ഗുരുതര വീഴ്ച ഉണ്ടായെന്ന കണ്ടെത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.

Add Zee News as a Preferred Source

കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ ബിനു തോമസിന്റെ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പാണ് വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായത്. ചെർപ്പുളശേരി എസ്എച്ച്ഒ ആയിരുന്ന ബിനു തോമസ് ആണ് കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.

11 വർഷം മുൻപാണ് സംഭവം ആരോപണത്തിന് കാരണമായ സംഭവം നടന്നത്. ബിനു തോമസിന്റെ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പിലെ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് യുവതിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ ബിനു തോമസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണെന്നായിരുന്നു യുവതിയുടെ മൊഴി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Sexual AllegationsDySP UmeshKerala Police

Trending News