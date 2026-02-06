Actress Anju Krishna: യുവനടി അഞ്ജു കൃഷ്ണയടക്കം എട്ടുപേർ ലഹരിമരുന്നുമായി ചെന്നൈയിൽ പിടിയിൽ

ചെന്നൈ: ലഹരിമരുന്നുമായി യുവനടി അഞ്ജു കൃഷ്ണയും സഹസംവിധായകയുമടക്കം എട്ടുപേര് അറസ്റ്റില്. അഞ്ജുവിനു പുറമെ തമിഴ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായ വിന്സി നിവേദ, യുവാക്കളായ വെങ്കിടേശ്വരന്, കാര്ത്തിക് രാജ, യശ്വന്ത്, ശ്രീരാം, അല്വി ബിന്ഷ എന്നിവരെയാണ് പരിശോധന സംഘം പിടികൂടിയത്.
രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലാകുന്നത്. അഞ്ജു കൃഷ്ണ തമിഴ് സിനിമയായ വെള്ളിമലൈ, ജോജു ജോര്ജ് നായകനായ ആരോ തുടങ്ങിയ സിനിമകളില് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് ലഹരിക്കേസില് പിടികൂടിയ വിഘ്നേശ്വര് എന്നയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതില് നിന്നാണ് ലഹരി ഇടപാടുകള് സംബന്ധിച്ച വിവരം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത്.
വെങ്കിടേശ് കുമാറില് നിന്നാണ് ലഹരി വാങ്ങിയതെന്ന് വിഘ്നേശ്വര് പോലീസിനോട് സമ്മതിക്കുകയും തുടര്ന്ന് ലഹരി വാങ്ങാനെന്ന വ്യാജേനെ പോലീസുകാര് മഫ്ത്തിയില് വെങ്കിടേഷിനെ സമീപിക്കുകയുമായിരുന്നു. അവിടെവച്ചാണ് എട്ടുപേരും വലയിലാവുന്നത്. ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആറ് ഗ്രാം മെത്തഫിറ്റമിന്, ഏഴ് ഗ്രാം കഞ്ചാവ്, എല്എസ്ഡി സ്റ്റാമ്പ്, മൊബൈല് ഫോണുകള് എന്നിവ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ശേഷം എട്ടുപേരെയും കോടതിയില് ഹാജരാക്കി റിമാന്ഡ് ചെയ്തു.
