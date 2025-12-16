English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Elathur Missing Case: എലത്തൂർ തിരോധാനക്കേസ്; സരോവരത്തെ ചതുപ്പിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ വിജിലിന്റേത് തന്നെ, ഡിഎൻഎ സ്ഥിരീകരണം

Elathur Missing Case: എലത്തൂർ തിരോധാനക്കേസ്; സരോവരത്തെ ചതുപ്പിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ വിജിലിന്റേത് തന്നെ, ഡിഎൻഎ സ്ഥിരീകരണം

Elathur Missing Case DNA Test: വിജിലിന്റെ അസ്ഥിയുടെ ഭാ​ഗങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത് സരോവരത്തെ ചതുപ്പിൽ നിന്നായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 16, 2025, 10:40 AM IST
  • 2019 മാർച്ചിലാണ് വിജിലിനെ കാണാതായത്
  • അമിതമായി ലഹരി ഉപയോ​ഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മരിച്ച വിജിലിന്റെ മൃതദേഹം ചതുപ്പിൽ താഴ്ത്തിയെന്നായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളുടെ മൊഴി

  1. Elathur Train Attack: ഷാരൂഖ് ടിക്കറ്റെടുത്തത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക്; ഷൊർണൂരിലിറങ്ങിയത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ; ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബോധപൂർവം ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു

Elathur Missing Case: എലത്തൂർ തിരോധാനക്കേസ്; സരോവരത്തെ ചതുപ്പിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ വിജിലിന്റേത് തന്നെ, ഡിഎൻഎ സ്ഥിരീകരണം

കോഴിക്കോട്: എലത്തൂർ തിരോധാനക്കേസിൽ സരോവരത്തെ ചതുപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശരീരഭാ​ഗങ്ങളുടെ ഡിഎൻഎ ഫലം വന്നു. ശരീരഭാ​ഗങ്ങൾ കാണാതായ വിജിലിന്റേത് തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിജിലിന്റെ അസ്ഥിയുടെ ഭാ​ഗങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത് സരോവരത്തെ ചതുപ്പിൽ നിന്നായിരുന്നു.

2019 മാർച്ചിലാണ് വിജിലിനെ കാണാതായത്. അമിതമായി ലഹരി ഉപയോ​ഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മരിച്ച വിജിലിന്റെ മൃതദേഹം ചതുപ്പിൽ താഴ്ത്തിയെന്നായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളുടെ മൊഴി. തുടർന്ന് പോലീസ് ദിവസങ്ങളോളം സരോവരത്തെ ചതുപ്പിൽ പരിശോധന നടത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച ശരീരഭാ​ഗങ്ങളാണ് ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്.

വിജിലിനെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ പോലീസ് വിജിൽ അവസാനമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ലഹരി ഉപയോ​ഗത്തിനിടെയാണ് വിജിൽ മരിച്ചതെന്നും സരോവരത്തെ ചതുപ്പിൽ മൃതദേഹം കെട്ടിത്താഴ്ത്തിയെന്നും ഇവർ മൊഴി നൽകിയത്.

ഇതിന് പിന്നാലെ നരഹത്യ, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി വിജിലിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ നിഖിൽ, ദീപേഷ് എന്നിവരെ എലത്തൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒളിവിൽ പോയ രണ്ടാം പ്രതി രഞ്ജിത്തിനെ തെലങ്കാനയിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

