/Sainik Farms Kidnapping: ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കവർച്ച; കരസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനും സംഘവും അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി: തെക്കൻ ഡൽഹിയിൽ ഹണിട്രാപ്പിൽ കുടുക്കി വയോധികനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിക്കുകയും കവർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്ത കേസിൽ നാലംഗ സംഘം അറസ്റ്റിൽ. കരസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനുൾപ്പെടെയുള്ള സംഘമാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
വയോധികന്റെ വീട്ടിൽ കയറി മർദ്ദിച്ച ശേഷം പണവും ആഭരണങ്ങളും രേഖകളും കവർന്നുകൊണ്ട് സംഘം അദ്ദേഹത്തിൻറെ തന്നെ കാറിലാണ് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത്. ഇതിന് ശേഷം മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാത്തത്തിനെ തടുർന്ന് ഇയാളെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ ഹരിയാന സ്വദേശി സുരേന്ദർ, ഡൽഹി സ്വദേശി കല്പന കുമാരി, കുൽദീപ്, സുശീൽ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇതിൽ സുരേന്ദർ നിലവിൽ സേവനത്തിലുള്ള സൈനികനാണ്.
പ്രതികളായ കല്പനയും സുരേന്ദറും വിവാഹമോചിതരാണ്. മെയ് 2 ന് കല്പന വയോധികൻ തനിച്ചായിരുന്നു സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണാൻ ചെല്ലുകയും ഇവർക്കൊപ്പം മറ്റു പ്രതികളും അതിക്രമിച്ചു കയറി വയോധികനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തുടർന്ന് വയോധികനെ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു ബന്ധിച്ച ശേഷം ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ശേഷം വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണവും സ്വർണ്ണവും ഇവർ കവർന്നു. തുടർന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെയും കാറിൽ ഇരുത്തി ഇവർ പോയത്. ഇതിനിടയ്ക്കാണ് മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് കിട്ടില്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയപ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കടന്നുകളയുകയും ചെയ്തത്. തുടർന്ന് വയോധികൻ ഒരു ഡാബയിൽ നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും നെബ് സാറായ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വയോധികൻ പരാതി നൽകി.
തുടർന്ന് 36നമണിക്കൂർ നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ കല്പനയെയും സുരേന്ദറിനെയും പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്നും പണവും സ്വർണ്ണവും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
